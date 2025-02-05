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Ворожі війська атакували Дніпропетровщину дронами та били з важкої артилерії

Ворог здійснив майже 20 атак по цивільній інфраструктурі Нікопольщини.

Ворожі війська атакували Дніпропетровщину дронами та били з важкої артилерії
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Російська армія завдала майже 20 ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже два десятки атак сьогодні було по Нікопольщині. Агресор гатив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Тероризував район артилерією, РСЗВ "Град" та безпілотниками", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктура, 10 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто. Побиті сонячні панелі, зачепило лінію електропередач. 

По Синельниківському району ворог поцілив з артилерії. Понівечена приватна оселя.  Загиблих і постраждалих немає.

  • Упродовж дня, 5 лютого, російська армія атакувала населені пункти Херсонщини. Унаслідок ворожих атак загинув чоловік, ще 17 людей постраждало.
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