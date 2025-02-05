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Deep State: росіянам вдалося утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл

Окупанти також спробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безуспішно.

Deep State: росіянам вдалося утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл
карта бойових дій на Харківщині

Російська армія змогла утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині, повідомляють аналітики Deep State.

За їхніми словами, спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими. Вони почалися приблизно зі середини січня, а прощупувати місцевість росіяни почали на початку минулого місяця.

«За попередньою інформацією, ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи Сил Оборони відкинули противника. Через певний час кацапи здійснили повторну спробу, але в іншому місці і їм вдалося зайняти позиції на Міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку», - йдеться у повідомленні аналітиків.

Росіяни також спробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безуспішно - там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх.

  • 5 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває.
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