Deep State: росіянам вдалося утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл

Окупанти також спробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безуспішно.

Російська армія змогла утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині, повідомляють аналітики Deep State.

За їхніми словами, спроби перетнути водну перешкоду в даному районі були з боку ворога неодноразовими. Вони почалися приблизно зі середини січня, а прощупувати місцевість росіяни почали на початку минулого місяця.

«За попередньою інформацією, ворогу вдалося досягнути успіху в селі, але підрозділи Сил Оборони відкинули противника. Через певний час кацапи здійснили повторну спробу, але в іншому місці і їм вдалося зайняти позиції на Міловій горі південніше села Тополі, форсувавши річку», - йдеться у повідомленні аналітиків.

Росіяни також спробували утворити плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безуспішно - там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх.