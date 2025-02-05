ЦПД: російські спецслужби шукають підлітків та молодь для диверсій проти українських військових

Також росіяни не повідомляють виконавцям, коли планують активізувати вибухівку, через що диверсанти ризикують загинути.

Російські спецслужби для диверсій проти військових в Україні шукають підлітків та непоінформовану молодь, які шукають підробітку у Телеграмі.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"ГРУ РФ та ФСБ РФ обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців злочинів, не виплачують їх, і також не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку, яку ті несуть, ще під час виконання терористами задачі російських кураторів. Вони шукають підлітків та погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші, які обіцяють російські куратори, часто без конкретики (поїдь туди і віднеси пакунок)", — каже Коваленко.

Завербованих диверсантів росіяни просто використовують та кидають. Тож, як зазначає керівник ЦПД, "диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть в найбільш короткі терміни, втративши майбутнє".