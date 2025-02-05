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LB.ua відкрив канали у Viber, WhatsApp та Instagram

Ми розширяємо свою присутність на різних платформах.

LB.ua відкрив канали у Viber, WhatsApp та Instagram

LB.ua розширяє свою присутність на різних платформах: ми відкрили канали у Viber та WhatsApp, а також сторінку в Instagram.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна зазначає, що “ми відкриваємо нові канали, щоб наша аудиторія мала ще швидший та зручніший доступ до наших ексклюзивних новин, репортажів, інтерв’ю та аналітичних матеріалів. Ми хочемо виокремити різну тематику на різних каналах. Наприклад, канал у WhatsApp буде присвячений здебільшого політичним та військовим темам, у Viber — суспільно-корисним — темам освіти, культури, здоров’я тощо. Також ми прагнемо створити нові можливості для прямого спілкування з читачами”.

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