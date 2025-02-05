У Кам'янці-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух, є загиблий і поранені

У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені.

Вибух стався приблизно о 13:00 години біля приміщення місцевого ТЦК. Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом.

У Хмельницькому ТЦК підтвердили інформацію про вибух, але деталей про потерпілих не повідомили.

"Інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки. Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів", – йдеться у повідомленні.

Раніше начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев розповів "Радіо Свобода", що за нападами на співробітників ТЦК і підпалами військкоматів стоять спецслужби Росії, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні.

"Це, дійсно, справа рук третьої сторони, тому що Росія промацує наше суспільство, вона знаходить такі тонкі вразливі місця і ефективно користується ними. Тобто вони знайшли ті речі, які для нас найбільш чутливі, які для нас найбільш вразливі, і починають саме на ці місця тиснути. І таким чином було здійснено два цих, – я вважаю, що це теракти, які ініційовані саме нашим ворогом", – сказав він.

На думку Саранцева, такими діями спецслужби Росії «намагаються показати картину народного протистояння проти Збройних сил і ТЦК.