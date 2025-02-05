Сьогодні із російського полону вдалося повернули 150 українських оборонців.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", – написав глава держави.
Деякі з військових перебували в полоні понад два роки.
"І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", – зазначив президент.
Доповнення. За словами Клименка, серед повернених є 42 військовослужбовці та працівники системи МВС.
Це – захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників.
Серед звільнених є бійці у важкому стані.
"Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення", – зазначив міністр.