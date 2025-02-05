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З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)

Це – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. 

Повернені додому захисники
Фото: телеграм-канал президента
Повернені додому захисники

Сьогодні із російського полону вдалося повернули 150 українських оборонців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", – написав глава держави. 

Деякі з військових перебували в полоні понад два роки. 

"І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", – зазначив президент. 

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Доповнення. За словами Клименка, серед повернених є 42 військовослужбовці та працівники системи МВС. 

Це – захисники Маріуполя, "Азовсталі" та заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. 22 нацгвардійці, 19 прикордонників.

Серед звільнених є бійці у важкому стані. 

"Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення", – зазначив міністр. 

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: facebook/Володимир Зеленський

  • Перед цим Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих і поранених полонених і у січні повернула 25 українців. 
  • Раніше обмін полоненими Україна і окупанти провели 30 грудня. Того дня додому повернулися 189 українців. 
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