Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих і поранених полонених і повернула 25 українців. Про це повідомили в ГУР.

Визволити їх вдалося в результаті взаємної репеатріації. Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти.

"Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами", – повідомили в ГУР.

Фото: ГУР у Telegram Додому повернулися 25 поранених і важкохворих полонених

Ці захисники воювали в складі Національної гвардії, Збройних Сил (зокрема територіальної оброни), Військово-морських сил і Державної прикордонної служби. Також вдалося забрати поранених під час курської операції військових.

"Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям", – додали в ГУР.

Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу.