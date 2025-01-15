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Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених

Серед них – один цивільний. 

Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Фото: ГУР у Telegram

Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих і поранених полонених і повернула 25 українців. Про це повідомили в ГУР

Визволити їх вдалося в результаті взаємної репеатріації. Усі репатрійовані військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. 

"Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами", – повідомили в ГУР.

Додому повернулися 25 поранених і важкохворих полонених
Фото: ГУР у Telegram
Додому повернулися 25 поранених і важкохворих полонених

Ці захисники воювали в складі Національної гвардії, Збройних Сил (зокрема територіальної оброни), Військово-морських сил і Державної прикордонної служби. Також вдалося забрати поранених під час курської операції військових. 

"Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят. Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям", – додали в ГУР. 

Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу. 

  • Попередній обмін полоненими Україна і окупанти провели 30 грудня. Того дня додому повернулися 189 українців. 
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