Головне за ніч та ранок четверга, 16 січня: атака дронів на Київ, понад 120 боєзіткнень, візити Кіра Стармера та Гвідо Крозетто

Нічна повітряна атака, 124 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, прощальна промова Байдена.

О 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Всіх закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.

О 12.29 у КМДА повідомили про відбій повітряної тривоги.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 124 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмів ворога.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та здійснив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила 1480 солдатів, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем і 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 814 150 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 16 січня 2025 року росіяни атакували Україну 55-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 34 із них, а ще 18 – локаційно втрачені.

Як йдеться у повідомленні Повітряних сил, РФ запускала дрони із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

До столиці України приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, пишуть The Guardian та Politico.

Зазначається, що Україна та Британія підпишуть угоду про поглиблення існуючих відносин у галузі оборони та посилення економічних зв’язків у невійськових сферах.

Politico пише про те, що йдеться про угоду про "100-річне партнерство", спрямовану на зміцнення безпеки в Чорному, Азовському і Балтійському морях, а також розбудову економічних і культурних зв’язків між двома країнами.

Докладніше – в новині.

В Україну також прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

“Міністр оборони Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого проведе низку інституційних зустрічей”, – йдеться у повідомленні посольства Італії в Україні.

Президент США Джо Байден під час своєї прощальної промови на посту президента заявив, що у Штатах "формується олігархія", і це може завдати шкоди демократії, пише Financial Times та The Washington Post.

Він сказав, що хоче попередити країну про "небезпечну концентрацію влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей" і про небезпеку того, що "зловживання владою залишиться без контролю".

Що ще сказав Байден – в новині.

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