Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини

Сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 4 ворожих “шахеда”.

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська громади.

Миропільська громада: ворог здійснив удари КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари із застосуванням КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: росіяни били з міномета (4 вибухи).

Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 4 ворожих “шахеда”.

Загалом вночі над Україною оборонці збили 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей. ППО працювала у 11 областях.