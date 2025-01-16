Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Білопільська громади.
Миропільська громада: ворог здійснив удари КАБ (2 вибухи).
Юнаківська громада: здійснено авіаудари із застосуванням КАБ (2 вибухи).
Білопільська громада: росіяни били з міномета (4 вибухи).
Також сьогодні у небі над Сумщиною зенітники збили 4 ворожих “шахеда”.
Загалом вночі над Україною оборонці збили 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей. ППО працювала у 11 областях.