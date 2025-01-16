Учора ввечері ворог безпілотниками атакував одне із агропідприємств на Прилуччині, що у Чернігівській області.
Про це повідомили у Чернігівській ОВА.
Пошкоджені 2 ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн. На щастя, люди не постраждали.
"Армія рф продовжує воювати з нашим бізнесом і б’є по ангарах із зерном. Ворога можна зупинити тільки силою", – наголосили у ОВА.
- Оборонці збили вночі 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей. ППО працювала у 11 областях України.