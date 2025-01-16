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На Чернігівщині росіяни пошкодили ангар із кукурудзою

Окупанти дронами атакували агропідприємство. 

На Чернігівщині росіяни пошкодили ангар із кукурудзою
наслідки атаки
Фото: Чернігівська ОВА

Учора ввечері ворог безпілотниками атакував одне із агропідприємств на Прилуччині, що у Чернігівській області.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

Пошкоджені 2 ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн. На щастя, люди не постраждали. 

"Армія рф продовжує воювати з нашим бізнесом і б’є по ангарах із зерном. Ворога можна зупинити тільки силою", – наголосили у ОВА. 

Наслідки атаки
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки атаки
Наслідки атаки
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки атаки

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