Учора ввечері ворог безпілотниками атакував одне із агропідприємств на Прилуччині, що у Чернігівській області.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

Пошкоджені 2 ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн. На щастя, люди не постраждали.

"Армія рф продовжує воювати з нашим бізнесом і б’є по ангарах із зерном. Ворога можна зупинити тільки силою", – наголосили у ОВА.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки атаки

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки атаки