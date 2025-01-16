​Армія ворога втратила за добу майже 1500 солдатів

Упродовж доби російська армія втратила 1480 солдатів, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем і 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 814 150 (+1480) осіб,
- танків ‒ 9791 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20368 (+20) од,
- артилерійських систем – 22015 (+40) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22503 (+120),
- крилаті ракети ‒ 3049 (+31),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3697 (+1).
Дані уточнюються.