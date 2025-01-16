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​Армія ворога втратила за добу майже 1500 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 814 150 окупантів.

​Армія ворога втратила за добу майже 1500 солдатів
Українські бійці ведуть вогонь по окупантам
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 1480 солдатів, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем і 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 814 150 (+1480) осіб,
  • танків ‒ 9791 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20368 (+20) од,
  • артилерійських систем – 22015 (+40) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22503 (+120),
  • крилаті ракети  ‒ 3049 (+31),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34132 (+137) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3697 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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