​Армія ворога втратила за добу майже 1500 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Упродовж доби російська армія втратила 1480 солдатів, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем і 137 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 814 150 окупантів.

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