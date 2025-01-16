На Донеччині за добу від обстрілів постраждали 15 мирних жителів

З лінії фронту евакуйовано 257 людей, у тому числі 13 дітей.

На Донеччині за минулу добу від обстрілів постраждали 15 мирних жителів.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 15 січня росіяни поранили 15 жителів Донеччини: 10 у Краматорську, 2 у Костянтинополі, 1 в Олексієво-Дружківці, Стінках і Чернігівці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 січня.

Волноваський район. У Костянтинополі Великоновосілківської громади поранено 2 людини.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і будинок. У Добропільській громаді у Чернігівці поранено людину, пошкоджено підприємство, адмінбудівлю і будинок; у Шевченку пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджені будинок, ще 3 — у Дробишевому. У Краматорську поранено 10 людей, пошкоджено 18 багатоповерхівок, 3 освітні заклади та інфраструктурний об'єкт. В Олексієво-Дружківці поранено людину, пошкоджено людину. У Костянтинівці пошкоджено будинок і лінію електропередач, у Стінках поранено людину, пошкоджено 2 будинки, у Попасному пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 11 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

Зазначимо, що вночі над Україною оборонці збили 34 ворожі ударні дрони, а ще 18 – не досягли цілей. ППО працювала у 11 областях.