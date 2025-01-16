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У Херсоні через удари ворожих дронів поранені двоє людей та згорів автомобіль

Росіяни від самого ранку тероризують місто дронами. 

У Херсоні через удари ворожих дронів поранені двоє людей та згорів автомобіль
ЧЕрез російський дрон згорів автомобіль у Херсоні
Фото: ДСНС

Сьогодні вранці через російські дрони у Херсоні згоріло авто та отримали поранення двоє людей. 

Про це повідомили у ДСНС та начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Мрочко написав, що із Кіндійки доставлено до лікарні 62-річного чоловіка. Внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона о 9.40 він отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Стан середньої тяжкості.

Сама звернулась до медиків по допомогу 68-річна херсонка, яка потрапила під атаку БпЛА рашистів у Дніпровському районі близько 10.30. У жінки мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.

Також у одному з районів міста БпЛА влучив у автомобіль, що рухався вулицею. Автівку миттю охопило полум’я. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Херсоні через воррожий дрон згорів автомобіль
Фото: ДСНС
У Херсоні через воррожий дрон згорів автомобіль

  • За добу троє людей загинули і ще 10 поранені через російську агресію на Херсонщині.
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