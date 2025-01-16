Кандидат в очільники ЦРУ: війна РФ проти України збільшує ризики конфлікту США з ядерною державою

Джон Реткліфф заявив, що хоче зробити ЦРУ менш схильним до ризику та більш готовим до проведення таємних дій за наказом президента.

Війна Росії проти України збільшує ризик втягнення США у конфлікт з ядерною державою, заявив кандидат на посаду глави ЦРУ в новій адміністрації Сполучених Штатів Джон Реткліфф під час слухань у Розвідувальному комітеті Сенату.

“Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення та збільшуючи ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт з ядерною державою”, ‒ сказав він, натякаючи на Росію.

Загалом у питаннях війни Кремля проти Києва він повною мірою покладатиметься на політику обраного президента Дональда Трампа, пише Укрінформ.

Як підкреслює The Washington Post, Реткліфф заявив, що хоче зробити ЦРУ менш схильним до ризику та більш готовим до проведення таємних дій за наказом президента, “відвідуючи місця, куди ніхто інший не може потрапити, і роблячи те, що ніхто інший не може зробити”.

Кандидат на посаду пообіцяв, що ЦРУ збиратиме розвіддані в кожній частині земної кулі, “неважливо, наскільки темною чи важкою вона буде”.

Він обіцяє, що аналіз агентства буде об’єктивним, “ніколи не дозволяючи політичним чи особистим упередженням затьмарити наше судження”.

Реткліфф заявив, що серед загроз національній безпеці США є прагнення Китаю до глобального домінування, транснаціональна злочинність, політика Ірану і Північної Кореї, а також ситуацію на Близькому Сході.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них представляє для нас окремо... і численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу для нашої країни та людей...", - заявив Реткліфф.

WP зазначає, що Реткліфф мав тісні стосунки з обраним президентом США Дональдом Трампом, особливо наприкінці його першої адміністрації. Тоді Реткліфф публічно попереджав про втручання у вибори у 2020 році, привертаючи увагу до спроб Росії, Ірану та Китаю вплинути на голосування.

Реткліфф також розсекретив деякі розвіддані, пов’язані з діяльністю Росії в 2016 році, через заперечення представників ЦРУ, які вважали, що оприлюднення матеріалів зашкодить джерелам і методам збору.