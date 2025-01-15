Юрчишин: новий закон не зобов'яже медіа видаляти негативні коментарі

Якщо ж редакція після отримання відповідного судового рішення видалить коментар, то відповідальності вона не нестиме.

Ухвалений вчора Верховною Радою законопроєкт про посилення деяких гарантій діяльності медіа не зобов'язує журналістів видаляти негативні коментарі про посадовців під їхніми публікаціями. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що після набуття чинності законопроєктом у разі судового провадження і винесення рішення про порушення "Закону про медіа", журналісти зможуть самі вирішувати, що роботи далі з коментарем.

Редакція зможе видалити цей коментар упродовж трьох днів після отримання інформації від суду і не нести за це відповідальності. Або ж, поділяючи позицію коментатора, залишити коментар і захищати свою позицію в суді.

"Також законопроектом ми звільняємо від відповідальності медіа за переказ висловів чиновників, а не пряме їхнє цитування. Зараз медіа реально можуть постраждати від позовів, якщо не процитують особу прямо, а передадуть слова. Хоча суть не змінюється. Натомість ми пропонуємо ЗМІ полегшити спосіб донесення інформації, аби можна було непрямою мовою переказати суть висловлювання публічної людини. І бути захищеними у цьому випадку від судових позовів", – пояснив Юрчишин.

Він нагадав, що станом на зараз відповідно до "Закону про медіа" можна звернутися до Нацради або подати до суду за поширення недостовірної інформації, якщо якийсь акаунт лишив під їхнім матеріалом коментар відповідного змісту.

Юрчишин наголосив що цей законопроєкт вводить додаткову гарантію убезпечення медіа від судової тяганини за дії третіх осіб.

"Ця стаття та законопроєкт не вводять цензуру чи заборони, вони деталізують виняток з вже наявного обов’язку фільтрувати та модерувати контент медіа, до якого, по суті, відносяться і коментарі читачів, аби не допустити порушень закону чи образ честі і гідності осіб", – сказав він.