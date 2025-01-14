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Вступ до ЄС: Шмигаль повідомив, що Україна переходить до переговорів за конкретними кластерами

Прем’єр каже, що завданням є пройти переговорний процес максимально швидко.

Вступ до ЄС: Шмигаль повідомив, що Україна переходить до переговорів за конкретними кластерами
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за усіма переговорними кластерами з ЄС, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що Україна має необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом.

Також продовжуються скринінг українського законодавства на відповідність європейському.

“Наше завдання – пройти переговорний процес максимально швидко”, – наголосив Шмигаль.

  • Тиждень тому президент Зеленський заявив, що цей рік має бути саме таким результативним у перемовинах щодо вступу в ЄС, як це потрібно Україні. Він зазначив, що вступ України до ЄС потрібен для безпеки всієї Європи.
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