Вступ до ЄС: Шмигаль повідомив, що Україна переходить до переговорів за конкретними кластерами

Прем’єр каже, що завданням є пройти переговорний процес максимально швидко.

Україна сформувала 36 робочих груп для підготовки позицій за усіма переговорними кластерами з ЄС, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Робимо все можливе, щоб 2025 рік став переломним на нашому євроінтеграційному шляху. Від політичного рішення про початок перемовин ми переходимо до переговорів за конкретними кластерами”, – сказав прем’єр.

Він зазначив, що Україна має необхідну архітектуру для перемовного процесу з Європейським Союзом.

Також продовжуються скринінг українського законодавства на відповідність європейському.

“Наше завдання – пройти переговорний процес максимально швидко”, – наголосив Шмигаль.