Радбез ООН проведе сьогодні засідання на формулою "Арріа" щодо злочинів РФ

Cпеціальне засідання радбезу ООН за Арріа-формулою з питань злочинів РФ проти культурної спадщини України, 15 липня 2022.

За ініціативи України Рада Безпеки ООН сьогодні проведе засідання за формулою "Арріа" щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми будемо використовувати всі міжнародні форуми, щоб привернути увагу до наших людей у російському полоні, захистити їхні права та вимагати їх звільнення", – написав глава української дипломатії у соцмережі Х.

Upon Ukraine’s initiative, UNSC will hold an Arria-formula meeting today on Russian crimes against Ukrainian prisoners of war and civilians. We will use every international fora to draw attention to our people in Russian captivity, protect their rights, and demand their release. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 13, 2025