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Радбез ООН проведе сьогодні засідання на формулою "Арріа" щодо злочинів РФ

Засідання пройде за ініціативи України. 

Радбез ООН проведе сьогодні засідання на формулою "Арріа" щодо злочинів РФ
Cпеціальне засідання радбезу ООН за Арріа-формулою з питань злочинів РФ проти культурної спадщини України, 15 липня 2022.
Фото: МКІП

За ініціативи України Рада Безпеки ООН сьогодні проведе засідання за формулою "Арріа" щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми будемо використовувати всі міжнародні форуми, щоб привернути увагу до наших людей у російському полоні, захистити їхні права та вимагати їх звільнення", – написав глава української дипломатії у соцмережі Х. 

  • Засідання Ради Безпеки ООН за формулою "Арріа" проводяться за ініціативою делегацій держав-членів РБ ООН з метою надання членам Ради можливості отримання інформації з того чи іншого питання від широкого кола учасників, які зазвичай позбавлені можливості бути заслуханими у ході формальних засідань Ради Безпеки. 
  • Такі засідання можуть проводитися в закритому (за участю лише членів РБ ООН) та відкритому (для усіх держав-членів ООН) форматах і дозволяють їх учасникам вести прямий діалог з представниками урядів, міжнародних організацій та з недержавними представниками з широкого кола питань порядку денного Ради.
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