Швеція направить кораблі та літак для посилення присутності НАТО у Балтійському морі

З 2023 року у регіоні було пошкоджено десять кабелів.

Швеція надасть до трьох військових кораблів для розширення присутності блоку НАТО у Балтійському морі, намагаючись захистити від саботажу підводну інфраструктуру.

Таке рішення схвалив сьогодні уряд країни, пише Associated Press.

Шведські військові також нададуть розвідувальний літак ASC 890. Берегова охорона країни виділить чотири кораблі для спостереження за Балтикою, ще сім суден будуть у режимі очікування.

Стокгольм схвалив таке рішення на тлі серії інцидентів у Балтійському морі, які посилили стурбованість щодо можливої діяльності Росії у регіоні.

З 2023 року у Балтійському морі було пошкоджено десять кабелів, що вплинуло на Естонію, Фінляндію, Швецію, Німеччину та Литву. Щонайменше два інциденти були пов'язані з суднами, які пізніше звинуватили у тому, що вони тягли свої якорі по дну і пошкодили кабелі.

Підводні кабелі та трубопроводи, що перетинають море, пов'язують країни Північної Європи, Балтії та Центральної Європи, сприяють торгівлі, енергетичній безпеці та, у деяких випадках, знижують залежність від російських енергоресурсів.