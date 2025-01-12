ЗМІ: делегація від словацького парламенту прибула з візитом до Москви

На порядку денному переговорів мають бути питання постачання природного газу до Словаччини та війна в Україні.

Група депутатів Національної Ради Словацької Республіки прибула сьогодні з візитом до Москви, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на медіа РФ.

У делегацію, зокрема увійшли віцеспікери, голова комітету Національної ради з міжнародних справ і голова парламентського комітету з оборони та безпеки.

У рамках візиту, який завершиться 15 січня, заплановані заходи на рівні голів комітетів словацького парламенту, Держдуми РФ та Ради Федерації.

Відомо, що на порядку денному переговорів мають бути, серед іншого, питання постачання природного газу до Словаччини та війна в Україні.

Видання зазначає, що Польща відмовилася пропустити літак із делегацією парламенту Словаччини, який прямував до Москви, тому спецборт пройшов через Чехію.