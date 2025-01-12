ЗМІ: делегація від словацького парламенту прибула з візитом до Москви

Група депутатів Національної Ради Словацької Республіки прибула сьогодні з візитом до Москви, повідомляє Німецька хвиля з посиланням на медіа РФ.
У делегацію, зокрема увійшли віцеспікери, голова комітету Національної ради з міжнародних справ і голова парламентського комітету з оборони та безпеки.
У рамках візиту, який завершиться 15 січня, заплановані заходи на рівні голів комітетів словацького парламенту, Держдуми РФ та Ради Федерації.
Відомо, що на порядку денному переговорів мають бути, серед іншого, питання постачання природного газу до Словаччини та війна в Україні.
Видання зазначає, що Польща відмовилася пропустити літак із делегацією парламенту Словаччини, який прямував до Москви, тому спецборт пройшов через Чехію.
- Із 1 січня 2025 Україна зупинила транзит російського газу своєю територію.
- Це пов'язано з тим, що завершилася дія п'ятирічного контракту Нафтогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
- В Угоді про Асоціацію є обов'язок України забезпечувати країни Євросоюзу газом і нафтою. Наша держава готова виконувати угоду, але не готова співпрацювати з Росією. Газ із Росії цим шляхом отримувала, зокрема Словаччина. Також купувати російський газ продовжує Угорщина.
- Через припинення транзиту газу президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовився їхати з офіційним візитом до Києва.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо через зупинку транзиту прилетів до Москви і провів переговори з Путіним.
- Опісля від Фіцо пролунала серія погроз про припинення постачання електроенергії, а також блокування гуманітарної допомоги і підтримки українських біженців.
- Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що попри погрози Фіцо щодо обмеження імпорту електроенергії з Європи в Україну, загрози припинення постачання немає.