В Україні перебуває з візитом єврокомісарка з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб. Раніще вона очолювала Міністерство закордонних справ Бельгії.

Про поїздку Лябіб розповіла у соцмережі Х.

Лябіб прибула до Києва потягом вранці 12 січня. Вона зазначила, що поїздка має на меті засвідчити підтримку Євросоюзом України в умовах зими, та що гуманітарна допомога з боку ЄС продовжується.

Єврокомісарка вшанувала полеглих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря. Вона наголосила, що їхня жертва не має бути даремною, а свобода, демократія і верховенство права не мають сприйматися як щось, що завжди було і гарантовано буде.

Аджа Лябіб

Вдень Лябіб зустрілася з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Делегація відвідала одну з пожежно-рятувальних частин на Київщині та ознайомилася з технікою та обладнанням, які використовують українські рятувальники.

Where Russia destroys, civil protection workers save lives and bring hope.



Here at Ukraine’s State Service for Emergency Situations #SESU, EU-funded equipment provides vital assistance — such as finding people buried under rubble & putting out fires.



We are stronger together pic.twitter.com/2OCguDWVS5 — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 12, 2025

Зазначимо, що Лябіб у липні 2021 року, коли ще була журналісткою та телеведучою, їздила в окупований Крим.