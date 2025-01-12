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В Україну прибула єврокомісарка з кризових ситуацій Аджа Лябіб

Вона приїхала засвідчити підтримку Євросоюзом України в умовах зими. 

В Україну прибула єврокомісарка з кризових ситуацій Аджа Лябіб
Аджа Лябіб

В Україні перебуває з візитом єврокомісарка з рівності, готовності та кризового реагування Аджа Лябіб. Раніще вона очолювала Міністерство закордонних справ Бельгії. 

Про поїздку Лябіб розповіла у соцмережі Х.

Лябіб прибула до Києва потягом вранці 12 січня. Вона зазначила, що поїздка має на меті засвідчити підтримку Євросоюзом України в умовах зими, та що гуманітарна допомога з боку ЄС продовжується. 

Єврокомісарка вшанувала полеглих захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря. Вона наголосила, що їхня жертва не має бути даремною, а свобода, демократія і верховенство права не мають сприйматися як щось, що завжди було і гарантовано буде. 

Аджа Лябіб
Аджа Лябіб

Вдень Лябіб зустрілася з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій. Делегація відвідала одну з пожежно-рятувальних частин на Київщині та ознайомилася з технікою та обладнанням, які використовують українські рятувальники.

Зазначимо, що Лябіб у липні 2021 року, коли ще була журналісткою та телеведучою, їздила в окупований Крим

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