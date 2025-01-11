Єврокомісія наступного тижня розпочне консультації щодо нових санкцій проти РФ

Польща прагне, щоб 16-ий пакет санкцій був ухвалений до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ.

Європейська комісія 14 січня розпочне консультації з державами-членами ЄС щодо 16-го пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє RMF FM.

Під час консультацій посли ЄС обговорять свої пропозиції та застереження щодо нового пакета санкцій. Перші результати обговорень будуть відомі наприкінці січня.

Відомо, що Польща, яка нині головує в Раді ЄС, прагне, щоб нові обмеження проти РФ були ухвалені до третьої річниці початку повномасштабної війни в Україні.

Очікується, що проведення переговорів буде складним, оскільки попередній, 15-й пакет санкцій, ухвалений у грудні під головуванням Угорщини, викликав критику через його обмеженість.