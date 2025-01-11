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Біля Сінгапуру затонуло в'єтнамське вантажне судно

Усіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати. 

Біля Сінгапуру затонуло в'єтнамське вантажне судно
Затонуле в'єтнамське вантажне судно, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У водах, що належать до морського району Сінгапуру, затонуло в'єтнамське вантажне судно. Всіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати. 

Як йдеться у повідомленні пресслужби Морського та портового управління Сінгапуру, судно знаходилося приблизно в 274 морських милях (понад 500 км - ред.) на південний захід від Вунгтау, що у В'єтнамі. 

Зазначається, що сигнал лиха від судна Dolphin 18 отримав контейнеровоз Nicolai Maersk. 

Саме члени екіпажу цього корабля врятували із шлюпок потерпілих моряків. 

Влада Сінгапуру випустила вказівку для суден, що проходять повз місце аварії, з обережністю плавати в цьому районі.

  • У липні минулого року унаслідок зіткнення нафтових танкерів біля Сінгапуру загинули понад 60 членів екіпажу,
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