Біля Сінгапуру затонуло в'єтнамське вантажне судно

У водах, що належать до морського району Сінгапуру, затонуло в'єтнамське вантажне судно. Всіх 18 членів екіпажу вдалося врятувати.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Морського та портового управління Сінгапуру, судно знаходилося приблизно в 274 морських милях (понад 500 км - ред.) на південний захід від Вунгтау, що у В'єтнамі.

Зазначається, що сигнал лиха від судна Dolphin 18 отримав контейнеровоз Nicolai Maersk.

Саме члени екіпажу цього корабля врятували із шлюпок потерпілих моряків.

Влада Сінгапуру випустила вказівку для суден, що проходять повз місце аварії, з обережністю плавати в цьому районі.