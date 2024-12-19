Пожежа в кафе у в’єтнамській столиці Ханой вбила вчора 11 людей, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Міністерство громадської безпеки країни повідомило, що поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного в організації пожежі.

Правоохоронці зазначають, що причиною інциденту був підпал. Чоловік зізнався, що розлив і підпалив бензин на першому поверсі триповерхового кафе. Інцидент стався після його сварки з працівниками закладу.

Свідки розповіли місцевим ЗМІ, що полум'я спочатку було надто сильним для будь-якої спроби порятунку. Вогонь заблокував усі виходи, чувся сильний запах бензину.

Влада заявила, що вдалося врятувати сімох людей, двоє з них госпіталізовані.

Фото: EPA/UPG