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Пожежа в кафе у в’єтнамській столиці вбила 11 людей

Причиною займання став підпал, підозрюваного затримали.

Пожежа в кафе у в’єтнамській столиці вбила 11 людей
Фото: EPA/UPG

Пожежа в кафе у в’єтнамській столиці Ханой вбила вчора 11 людей, пише DW з посиланням на місцеву владу.

Міністерство громадської безпеки країни повідомило, що поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного в організації пожежі.

Правоохоронці зазначають, що причиною інциденту був підпал. Чоловік зізнався, що розлив і підпалив бензин на першому поверсі триповерхового кафе. Інцидент стався після його сварки з працівниками закладу.

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Свідки розповіли місцевим ЗМІ, що полум'я спочатку було надто сильним для будь-якої спроби порятунку. Вогонь заблокував усі виходи, чувся сильний запах бензину.

Влада заявила, що вдалося врятувати сімох людей, двоє з них госпіталізовані.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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