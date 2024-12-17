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На Львівщині спалахнув котел, двоє людей отримали опіки

Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували.

У Львівській області через займання твердопаливного котла постраждали двоє людей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Напередодні у селі Липник Львівського району сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Горів твердопаливний котел та речі домашнього вжитку.

На місце події прибули рятувальники з міста Рава-Руська та місцева пожежна команда села Добросин. Пожежу вдалося повністю ліквідувати.

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Унаслідок загоряння двоє осіб отримали опіки II ступеня голови, рук та ніг. Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні у Львові.

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