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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 мирний житель

Загинув мешканець Покровська.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 мирний житель
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 мирний житель.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 грудня.

Волноваський район. У Великоновосілківській громаді обстріляні Улакли, Костянтинопіль, Розлив та Андріївка.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджені численні будинки. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Білицькому пошкоджено будинок.

Краматорський район. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 14 дітей.

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