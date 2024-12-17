На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 мирний житель

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів загинув 1 мирний житель.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Покровську”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 грудня.
Волноваський район. У Великоновосілківській громаді обстріляні Улакли, Костянтинопіль, Розлив та Андріївка.
Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджені численні будинки. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Білицькому пошкоджено будинок.
Краматорський район. Обстріляні околиці Костянтинівської і Лиманської громад.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.
Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 14 дітей.