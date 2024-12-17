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Окупанти атакували 30 населених пукнтів Херсонщини, є загиблий та поранені

Окупанти пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки та газопровід

Окупанти атакували 30 населених пукнтів Херсонщини, є загиблий та поранені
обстріли Білозерки, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували 30 населених пунктів Херсонщини. Пошкодили багатоповерхівки, приватні будинки та газопровід. Також вбили одну людину, а ще 5 – поранили. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Гончарне, Інгулець, Томина Балка, Кізомис, Білозерка, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Новоберислав, Понятівка, Гаврилівка, Садове, Токарівка, Комишани, Михайлівка, Новорайськ, Львове, Миколаївка, Монастирське, Велетенське, Веселе, Томарине, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Нововоронцовка, Новотягинка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 15  приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та господарчі споруди.

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