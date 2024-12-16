Держдепартамент США: якщо військові КНДР перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку Росії та КНД

В Держдепартаменті нагадали, що північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер відреагував на повідомлення про те, що військові КНДР вступили у бойові дії проти України і зазнали втрат, передає Укрінформ.

“Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових”,- сказав Міллер.

Він підтвердив, що США знають про те, що частина північнокорейців була вбита на полі бою в Курській області.

“І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї”,- підкреслив представник Держдепартаменту.

Пентагон підтвердив загибель військових з КНДР в бою з українською армією.

Підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області Росії.