Держдепартамент США: якщо військові КНДР перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку Росії та КНД

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер відреагував на повідомлення про те, що військові КНДР вступили у бойові дії проти України і зазнали втрат, передає Укрінформ.
“Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових”,- сказав Міллер.
Він підтвердив, що США знають про те, що частина північнокорейців була вбита на полі бою в Курській області.
“І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї”,- підкреслив представник Держдепартаменту.
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