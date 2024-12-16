Головне за понеділок, 16 грудня: удар по Куп’янську, понад 220 боєзіткнень, ситуація в Покровську

Бойові дії на Донеччині, 226 бойових зіткнень, ворожі обстріли, перевірка у 211-й понтонно-мостовій бригаді, недовіра уряду Шольца. Яким запам’ятається 1027-й день повномасштабної війни.

Увечері 16 грудня російська армія атакувала житловий район міста Купʼянськ Харківської області. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що удар припав по житловому сектору, пошкоджені житлові будинки.

На місці працюють екстрені служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 грудня відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за добу 72 рази штурмував позиції українських підрозділів, п’ять боєзіткнень на 22 годину тривало. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, здійснив 293 обстріли.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 грудня – в новині.

Головком Сирський доповів президенту Зеленському зокрема і щодо участі солдатів з КНДР у боях на боці російської армії, розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну”, - сказав Зеленський.

Ворожих диверсійно-розвідувальних груп у Покровську немає. Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, а бої на околицях міста не ведуться.

Про це заявив в етері речник ОТУ "Хортиця" Назар Волошин. “Одразу наголошу, що ворожих ДРГ в Покровську немає, бої на околицях міста не ведуться. Звісно, ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста, намагання є через лівий, правий фланги Сил оборони, щоб уникнути фронтального штурму. Ворог також уникає лобових атак, намагається обходити місто стороною. Це місто для нас важливе, там є залізниця, яку ворог намагатиметься захопити. Наразі Силам оборони вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, неподалік від Покровська”, ‒ розповів Волошин.

Там тривають бойові дії, на Покровському напрямку проти однієї бригади Сил оборони ворог виставляє чотири. ЗСУ протистоять три загальноросійські армії: 2-га, 41-ша та 51-ша.

Біля Успенівки українські Сили оборони проводять стабілізаційні заходи в межах оборонної операції.

Більше інформації – в новині.

Волошин також повідомив, що Курахове перебуває під контролем Збройних сил України. Ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.

"Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація звісно ускладнена через значну перевагу ворога у живій силі", — зазначає Волошин.

У Генштабі заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

"16 грудня у медіа оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України", — ідеться у повідомленні.

За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку.

Ситуацію в 211-й понтонно-мостовій бригаді розпорядився вивчити міністр оборони Рустем Умєров.

Україна має свою лазерну зброю - «Тризуб». Крім того, розвивають проєкт із застосуванням дрона-«матки» з двома FPV.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський на конференції «Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю».

«Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки», - розповів Сухаревський.

Він додав, що військові працюють над тим, аби масштабувати і посилювати лазер.

Завтра, 17 грудня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується, інформує "Укренерго".

У разі зміни ситуації споживачів повідомлять додатково.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00", — нагадують в "Укренерго".

16 грудня Бундестаг відкликав довіру канцлеру ФРН Олафу Шольцу, передає Süddeutsche Zeitung.

Довіру висловили лише 207 депутатів, проти виступили 394, утрималися – 116.

Шольц тепер повинен звернутися до президента Франка-Вальтера Штайнмаєра і запропонувати розпустити Бундестаг. Потім федеральний президент має 21 день, щоб вирішити, чи згоден він з цим, і призначити нові вибори протягом 60 днів. Це припаде на 23 лютого 2025 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!