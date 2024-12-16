​Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 6 танків та 11 артустановок російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 9 по 15 грудня українські прикордонники вразили:
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танки – 6
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гармати – 2
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броньована техніка - 25
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артилерійські установки – 11
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БпЛА типу Shahed-136/131 – 32
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автомобільна та спецтехніка – 56
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БпЛА тактичного рівня – 57
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склади БК та ПММ – 14
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засоби зв'язку та спостереження – 19
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позиції та укриття особового складу – 178
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переправи та маломірні плавзасоби - 3
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установка БпЛА - 1