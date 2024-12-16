Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
ГоловнаСуспільствоВійна

​Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів

Також за тиждень вразили 3 переправи та маломірні плавзасоби загарбників.

​Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів
Українські прикордонники
Фото: ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) протягом минулого тижня вразили 6 танків та 11 артустановок російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 9 по 15 грудня українські прикордонники вразили:

  • танки – 6 

  • гармати – 2

  • броньована техніка - 25

  • артилерійські установки – 11

  • БпЛА типу Shahed-136/131 – 32

  • автомобільна та спецтехніка – 56

  • БпЛА тактичного рівня – 57

  • склади БК та ПММ – 14

  • засоби зв'язку та спостереження – 19

  • позиції та укриття особового складу – 178

  • переправи та маломірні плавзасоби - 3

  • установка БпЛА - 1

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: Пресслужба ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies