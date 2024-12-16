​Українські прикордонники за тиждень вразили 5 танків та 11 артилерійських установок окупантів

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 9 по 15 грудня українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за тиждень вразили 3 переправи та маломірні плавзасоби загарбників.

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