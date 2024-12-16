Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
ГоловнаСуспільствоЖиття

Винуватцю ДТП на Львівщині, в якій загинули семеро людей, обрали запобіжний захід

Водію BMW обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Винуватцю ДТП на Львівщині, в якій загинули семеро людей, обрали запобіжний захід
Фото: Офіс Генпрокурора

Підозрюваному у вчиненні ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, серед яких дитина, обрали запобіжний захід  вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України)", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Офіс генпрокурора

Окрім водія BMW, підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього некерована вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій BMW разом із пасажиром залишили місце події.

В результаті ДТП загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водії автопоїзда і мікроавтобуса, а також пасажирка останнього отримали травми й були госпіталізовані.

Водію BMW обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажиру — тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies