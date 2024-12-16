Винуватцю ДТП на Львівщині, в якій загинули семеро людей, обрали запобіжний захід

Підозрюваному у вчиненні ДТП на Львівщині, яке забрало життя семи людей, серед яких дитина, обрали запобіжний захід вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури 24-річному мешканцю Львівського району повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.
Окрім водія BMW, підозру також повідомлено 31-річному пасажиру автівки, якому інкримінують ненадання допомоги потерпілим, що перебували у небезпечному для життя стані, та неповідомлення про це відповідним органам, що спричинило смерть людей (ч. 3 ст. 136 КК України).
За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього некерована вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій BMW разом із пасажиром залишили місце події.
В результаті ДТП загинули семеро пасажирів мікроавтобуса. Водії автопоїзда і мікроавтобуса, а також пасажирка останнього отримали травми й були госпіталізовані.
Водію BMW обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажиру — тримання під вартою з правом внесення застави.
Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз.