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Росіяни вербують дітей з інтернатів на ТОТ вступати до військових училищ

Дітям з мелітопольського соціально-реабілітаційного центру пропонують вступати до військового закладу. 

Росіяни вербують дітей з інтернатів на ТОТ вступати до військових училищ
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали агітувати дітей-сиріт вступати до військового училища у захопленому Маріуполі Донецької області.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вербувати дітей росіяни почали і на ТОТ Запорізької області. Зокрема, дітям з мелітопольського соціально-реабілітаційного центру пропонують вступати до військового закладу. 

"Російська імперія створила таку соціальну модель, де лише служіння царю та його війнам є єдиним шансом вийти за межі бідності. Саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків", — ідеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога та не марнувати своє життя в лавах його армії.

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