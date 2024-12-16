Головне за ніч та ранок понеділка, 16 грудня: майже 230 боєзіткнень, бої на Времівському напрямку, 15 пакет санкцій ЄС

Нічна повітряна атака, 228 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Уночі 16 грудня 2024 року Росія атакувала Україну 49-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені).

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 228 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.

32 атаки Сили оборони відбили і на Курахівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 38 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1070 окупантів, 12 ворожих танків, 29 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 763 510 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Днями безпілотники Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбі.

“З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Там ворог розмістив тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За інформацією джерел, унаслідок спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. “Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що розташований поряд”, ‒ додали у службі.

Сьогодні у Євросоюзі повинні ухвалити новий, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішніх відносин та політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

"По Україні міністри закордонних справ сьогодні ухвалять 15-й пакет санкцій, які включають (заходи проти - ред.) тіньового флоту, санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які уможливлюють цю війну Це надсилає чітке послання – хто б не підживлював продовження цієї війни, є ціна, яку він має заплатити", – сказала Каллас.

Крім санкцій, також обговорять ситуацію в Україні, Сирії, та Грузії.

Проте питання направлення в Україну миротворців не обговорюватимуть, бо перед тим, як такі рішення можуть розглядатися, має бути досягнутий мир, але наразі немає жодних ознак бажання Кремля шукати мирні рішення.

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