Після заяви Трампа вартість біткоїна сягнула понад $106 000

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США ціна криптовалюти зросла більш ніж на 50%.

Ціна біткоїна побила новий рекорд, сягнувши до понад $106 000. Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США ціна криптовалюти зросла більш ніж на 50%.

Про це пише ВВС та Reuters.

Зазначається, що біткоїн зріс до рекордної позначки понад 106 000 доларів після того, як новообраний президент Дональд Трамп запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти.

Зазначається, що багато інвесторів вважають, що до кінця року ціна на цю криптовалюту підніметься до позначки 120 000 доларів, а до середини 2025 року біткоїн коштуватиме 150 000 доларів. За рік біткоїн зріс у ціні на 192%.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що потрібно бути обережними щодо стратегічного резерву криптовалюти і "принаймні врахувати, що це навряд чи станеться найближчим часом".