Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоЖиття

Після заяви Трампа вартість біткоїна сягнула понад $106 000

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США ціна криптовалюти зросла більш ніж на 50%.

Після заяви Трампа вартість біткоїна сягнула понад $106 000
Фото: EPA/UPG

Ціна біткоїна побила новий рекорд, сягнувши до понад $106 000. Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США  ціна криптовалюти зросла більш ніж на 50%.

Про це пише ВВС та Reuters.

Зазначається, що біткоїн зріс до рекордної позначки понад 106 000 доларів після того, як новообраний президент Дональд Трамп запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти.

Зазначається, що багато інвесторів вважають, що до кінця року ціна на цю криптовалюту підніметься до позначки 120 000 доларів, а до середини 2025 року біткоїн коштуватиме 150 000 доларів. За рік біткоїн зріс у ціні на 192%.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що потрібно бути обережними щодо стратегічного резерву криптовалюти і "принаймні врахувати, що це навряд чи станеться найближчим часом".

  • Трамп висунув подкастера та колишнього головного операційного директора PayPal Девіда Сакса на посаду відповідального за питання штучного інтелекту та криптоіндустрії в Білому домі
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies