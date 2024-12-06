За питання штучного інтелекту та криптовалют при Трампі відповідатиме інвестор та подкастер Девід Сакс

Обраний президент США Дональд Трамп висунув подкастера та колишнього головного операційного директора PayPal Девіда Сакса на посаду відповідального за питання штучного інтелекту та криптоіндустрії в Білому домі, пише The Guardian.

Республіканець таким чином продовжує винагороджувати великих донорів політичними посадами.

Сакс, венчурний капіталіст та інсайдер Кремнієвої долини, у червні “прийняв великих марнотратників у своєму особняку в Сан-Франциско, щоб підтримати передвиборчу кампанію Трампа”, йдеться у матеріалі. Вартість квитків на зібрання коливалась до 300 тисяч на людину. Відомо, що унаслідок прийому зібрали понад 12 мільйонів доларів.

Сакс ‒ співведучий популярного подкасту All-In, який зосереджується на економічних, технологічних, політичних та соціальних питаннях, а також покері.

Він також був тісно пов’язаний з Ілоном Маском і допоміг підтримати його заявку на придбання соціальної медіа-платформи Twitter (тепер X). Відомо, що два технічні титани об’єдналися, щоб підштовхнути новообраного президента до призначення Джей Ді Венса своїм заступником.

Крім цієї нової посади радника, Трамп планує призначив Сакса очільником групи радників з питань науки і технологій ‒ незалежного комітету експертів, який історично доручав допомагати президентам приймати важливі рішення та розробляти фактичні рекомендації щодо політики. Робота комітетут стосується низки спеціалізованих сфер, від енергетики та навколишнього середовища до громадського здоров’я і національної безпеки.

У комітеті наразі співголовують троє шанованих вчених, зокрема доктор Араті Прабхакар, інженер і фізик-практик та колишній директор Національного інституту стандартів і технологій.

Попередньо, Сакс забезпечуватиме у роботі групи “певний набір пріоритетів”, яку роль у них відіграватиме наука ‒ невідомо.

“Він захищатиме свободу слова в Інтернеті та вбереже нас від упередженості та цензури великих технологій. Він працюватиме над законодавчою базою, щоб індустрія криптовалют мала ясність, про яку вона просила, і могла процвітати в США”, ‒ написав Трамп у соцмережах.