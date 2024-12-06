Британців попередили про наближення шторму з сильним вітром та зливою

Для частини Англії та Уельсу оголосили червоне попередження – тобто таке, що сповіщає про загрозу життю.

Сьогодні вночі в Англії вируватиме шторм Дарраг, який оцінили як загрозу для життя та майна через вітри та зливи. Червоне попередження про небезпеку діятиме з 3 до 11 години суботи і стосується західної та південної частини узбережжя Уельсу і Брістольського каналу в Англії, пише The Times.

У другій половині дня в п'ятницю шторм вийде за межі Ірландії та рушить на захід Англії і Уельс. Також значна небезпека є для Північної Ірландії і західної Шотландії і трохи менша – для решти англійської території та сходу Шотландії.

Це вже четвертий потужний шторм, який отримав власне ім'я цього сезону.

"Травми та небезпека для життя можуть бути спричинені великими хвилями та пляжним матеріалом, який викидає на прибережні дороги, узбережжя моря та приватні території", – повідомили в Метеослужбі.

Червоні попередження про погоду є найсерйознішим попередженням Метеослужби. Вони видаються лише тоді, коли метеорологи вважають, що незабаром очікується небезпечна погода, яка потенційно загрожує життю.