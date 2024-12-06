Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Пустити півня: кінобіографія Марії Каллас, що прозвучала фальшивою нотою
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
ГоловнаСвіт

Politico: угорські спецслужби шпигували за чиновниками ЄС

Йдеться про стеження, прослуховування та злам ноутбуків. 

Politico: угорські спецслужби шпигували за чиновниками ЄС
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Угорські спецслужби шпигували за офіційними особами офісу ЄС по боротьбі з шахрайством. Зокрема, стежили за єврочиновниками, які відвідували країну: обшукували номери в готелях та записували телефонні розмови.

Про це пише Politico. 

Спільне розслідування Direkt36 і De Tijd виявило, що стежили за слідчими Європейського офісу по боротьбі з шахрайством. Ця структура свого часу перевіряла угорську компанію, що належить зятю прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Зокрема, йдеться про випадки у період із 2015 по 2017 рік, коли за посадовими особами ЄС, які їздили в Угорщину, фізично стежили під час поїздок автомобілями та прослуховували їхні телефони.

У виданні кажуть, що для розвідувального агентства Угорщини є звичайною практикою обшукувати готельні номери делегацій ЄС, які відвідують країну, і завантажувати інформацію з їхніх ноутбуків.

Натомість Берталан Хавасі, керівник прес-служби офісу Орбана, сказав виданню, що "не мають справ із фейковими новинами".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies