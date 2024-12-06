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Британський Офіс статистики визнав ім'я Мухаммед найпопулярнішим для хлопчиків

Таке у Сполученому Королівстві стається вперше.

Британський Офіс статистики визнав ім'я Мухаммед найпопулярнішим для хлопчиків
Фото: unsplash/ Christian Bowen

Офіс національної статистики Сполученого Королівства оприлюднив інформацію про найпопулярніші імена для новонароджених дітей. Для дівчаток фаворит залишається незмінним вже 8 років поспіль, а от для хлопчиків результат виявився несподіваним.

Як пише The Guardian, вперше за час збору таких даних на перше місце вирвалося ім'я Мухаммед. Воно потіснило попереднього лідера - Ноя (Noah). Замикає трійку більш звичне для англійської мови ім'я Олівер.

Натомість серед дівчаток найбільше минулоріч народилося Олівій. Також популярні імена Амелія та Ісла. Ледь не найбільший прогрес продемонструвало ім'я Марго - на тлі популярності фільму "Барбі", головну роль в якому виконала Марго Роббі.

Цікаво, що імена королівської родини стабільно втрачають популярність - Джордж став четвертим, але з рекордно низькою кількістю випадків, а Вільям, Луї та Шарлотта не потрапили навіть до топ-20. 

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