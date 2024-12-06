У Грузії силовики затримали на мітингу громадянина України

Грузинський телеканал "Руставі 2" повідомив, що під час антиурядової акції у Тбілісі силовики затримали громадянина України.

Як пише "Українська правда", під час арешту у нашого співвітчизника нібито вилучили мобільний телефон та балончик з перцевим газом. Грузинські журналісти переконують, що його у кайданках доправили до поліцейського відділку.

Українцю висунули звинувачення за статтею кримінального кодексу щодо організації групового насильства, яка передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України інформацію щодо затримання нашого громадянина поки не підтвердили, триває з'ясування обставин.