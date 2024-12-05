Український ПЕН оприлюднив заяву на підтримку грузинського народу

Український ПЕН оприлюднив заяву, в якій озвучив свою підтримку грузинському народу, який протестує проти рішення влади призупинити процес європейської інтеграції.

Українські письменники, перекладачі, журналісти, правозахисники, науковці, видавці, митці висловили солідарність із грузинськими колегами та всім грузинським суспільством у їхній боротьбі за свободу та своє європейське майбутнє.

«Ми захоплюємося сміливістю грузинського народу, який протестує проти рішення влади призупинити процес європейської інтеграції країни, а також проти утвердження в країні проросійської диктатури. Водночас з болем і тривогою читаємо новини про колег, які зазнали утисків чи були заарештовані», - зазначено в заяві.

Підписанти відзначили, що «історія кожної боротьби за свою незалежність є унікальною».

«Але нам важливо сказати у ці дні, що, пройшовши шлях українських революцій і нині виборюючи своє майбутнє під час російської геноцидальної війни проти нашого народу, ми розуміємо і підтримуємо вашу боротьбу і віримо, що дорога усім нам Грузія звільниться від російської гідри, яка несе смерть і свавілля на всі континенти світу», - наголосили у заяві.

Український ПЕН відзначив участь громадян Грузії у війні з російськими загарбниками на боці нашої держави і підкреслив, що «наші народи сьогодні спільно відстоюють європейські цінності і виборюють своє право на європейський і демократичний шлях своїх країн».

Підписанти заяви закликали уряди інших країн та Раду ООН із прав людини й інших міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій засудити російську агресію в Грузії, а ще добиватися чесних і прозорих виборів із дотриманням Конституції та законів Грузії. У ПЕН також вимагають звільнення всіх затриманих та притягнення до відповідальності винуватців репресій проти грузинського народу.