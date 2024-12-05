Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Журналіст і публіцист Віталій Портников: «Вступ України до ЄС без вступу до НАТО не відбудеться»
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Українська ракетна програма: ключ до перемоги та гарантія безпеки у майбутньому
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
Подільський міст у Києві «привідкрили». Як їде міст-довгобуд, чи врятує він лівий берег і коли запустять метро
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Блінкен: Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
Алеппо за три дні. Що відбувається в Сирії і чи є шанс на падіння режиму Асада
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаКультура

Український ПЕН оприлюднив заяву на підтримку грузинського народу

Підписанти закликали світову спільноту засудити російську агресію в Грузії.

Український ПЕН оприлюднив заяву на підтримку грузинського народу
Український ПЕН
Фото: PEN Ukraine

Український ПЕН оприлюднив заяву, в якій озвучив свою підтримку грузинському народу, який протестує проти рішення влади призупинити процес європейської інтеграції.

Українські письменники, перекладачі, журналісти, правозахисники, науковці, видавці, митці висловили солідарність із грузинськими колегами та всім грузинським суспільством у їхній боротьбі за свободу та своє європейське майбутнє. 

«Ми захоплюємося сміливістю грузинського народу, який протестує проти рішення влади призупинити процес європейської інтеграції країни, а також проти утвердження в країні проросійської диктатури. Водночас з болем і тривогою читаємо новини про колег, які зазнали утисків чи були заарештовані», - зазначено в заяві.

Підписанти відзначили, що «історія кожної боротьби за свою незалежність є унікальною». 

«Але нам важливо сказати у ці дні, що, пройшовши шлях українських революцій і нині виборюючи своє майбутнє під час російської геноцидальної війни проти нашого народу, ми розуміємо і підтримуємо вашу боротьбу і віримо, що дорога усім нам Грузія звільниться від російської гідри, яка несе смерть і свавілля на всі континенти світу», - наголосили у заяві.

Український ПЕН відзначив участь громадян Грузії у війні з російськими загарбниками на боці нашої держави і підкреслив, що «наші народи сьогодні спільно відстоюють європейські цінності і виборюють своє право на європейський і демократичний шлях своїх країн».

Підписанти заяви закликали уряди інших країн та Раду ООН із прав людини й інших міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій засудити російську агресію в Грузії, а ще добиватися чесних і прозорих виборів із дотриманням Конституції та законів Грузії. У ПЕН також вимагають звільнення всіх затриманих та притягнення до відповідальності винуватців репресій проти грузинського народу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies