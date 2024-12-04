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Українську писанку визнали культурним надбанням людства

Мистецтво оздоблення яєць внесли до списку нематеріальної культурної спадщини.

Українську писанку визнали культурним надбанням людства
Фото: Мінкульт

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило про рішення 19-ої сесії комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини включити українську писанку до списку надбань людства.

Номінування традиції та мистецтва оздоблення яєць розпочалося ще у 2017 році і відбувалося за активної участі Естонії. 

Писанка стала четвертим елементом від України у списку світової нематеріальної культурної спадщини, який загалом налічує 611 позицій. Раніше ЮНЕСКО визнало значимість для людства петриківського декоративного живопису, традиції косівської мальованої кераміки та кримськотатарський орнамент орьнек. 

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