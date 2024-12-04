Українську писанку визнали культурним надбанням людства

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило про рішення 19-ої сесії комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини включити українську писанку до списку надбань людства.

Номінування традиції та мистецтва оздоблення яєць розпочалося ще у 2017 році і відбувалося за активної участі Естонії.

Писанка стала четвертим елементом від України у списку світової нематеріальної культурної спадщини, який загалом налічує 611 позицій. Раніше ЮНЕСКО визнало значимість для людства петриківського декоративного живопису, традиції косівської мальованої кераміки та кримськотатарський орнамент орьнек.