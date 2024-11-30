Пекло, пітьма і параноя: 10 цікавих містичних серіалів

Щоб переконатись у цьому, пропонуємо до перегляду 10 містичних серіалів, які захоплюють детективною таємничістю і потойбічною атмосферою. Буде страшно й цікаво — страшно цікаво!

Містика і детектив споріднені в усьому. До останніх сторінок «Собаки Баскервілів» Артура Конана Дойла ми впевнені в існуванні гігантського пса-примари, який переслідує аристократів. Читаючи «Сяйво» Стівена Кінга, сподіваємося розумно пояснити криваві події в готелі «Оверлук». Класичні злочинці детективного жанру — від професора Моріарті до Фантомаса — майже містичні істоти, які лякають паранормальними здібностями: безслідно зникати з місця злочину, перевтілюватися в інших, перебувати в декількох місцях одночасно. Єдиний шлях подолати ірраціональне містичне зло (демонів, привидів, прибульців) — викрити його.

Жанр містичного серіалу нерозривно пов'язаний з детективним жанром. Стикаючись із надприродними силами чи позаземним жахом, герої містичних серіалів (доволі часто агенти й детективи, на кшталт Дейла Купера, Ральфа Андерсона, Малдера і Скаллі) постають перед великою загадкою буття. Подібно до Шерлока Холмса чи отця Брауна, ікон детективної літератури, вони намагаються розтлумачити побачене диво, раціонально його збагнути, дібрати найбільш логічне пояснення.

«Твін Пікс» (1990–2017)

Культовий серіал Девіда Лінча — безумовна класика потойбічного, незбагненного і таємничого. Єдиний в історії телебачення артхаусний шедевр, який набув всесвітньої популярності. Перлина сюрреалізму, «Твін Пікс» і досі залишається золотим стандартом вечірнього телевізійного серіалу. Коли у 2017 році вийшло його довгоочікуване продовження, режисер Джим Джармуш влучно зауважив, що «Твін Пікс: Повернення» — це найкращий американський фільм (саме фільм!) останнього десятиліття.

Геніальна фантазія Девіда Лінча створила справжній культурний міф, який неможливо збагнути чи однозначно пояснити — і, напевно, саме це і робить «Твін Пікс» винятковим зразком містичного жанру. Агент Купер, який намагається розкрити вбивство Лори Палмер; білий і чорний вігвам; Боб, Велетень і Людина з іншого місця; саме містечко Твін Пікс — усе це є чимось більшим, аніж просто серіальними образами. Це підсвідоме (чи навіть магічне) відображення всесвіту.

«Цілком таємно» (1993–2018)

Фото: kinobaza.com.ua Кадр із серіалу «Цілком таємно»

Про незабутні пригоди спеціальних агентів ФБР Малдера і Скаллі так чи інакше чули всі. Від епізоду до епізоду нещасним агентам доводилося стикатись з усіма можливими формами містичного: гібридами людей і прибульців, зомбі, доісторичними істотами, сатаністами-чарівниками. Детективи подорожували в часі, потрапляли всередину НЛО, опинялись у психлікарні, спілкувалися з духами померлих і так далі до нескінченності.

Та головна перлина цього серіалу — персонажі у виконанні Девіда Духовни і Джилліан Андерсон. Він одержимий потойбічним, готовий увірувати в неможливе, а вона скептична вчена й лікарка. Ідеальний тандем віри і науки, ірраціонального з раціональним. Але як би Малдер і Скаллі не намагалися збагнути чи принаймні стати ближчими до пояснення численних загадок буття, істина все рівно залишилася для них «поза межами досяжного».

«Агент Параної» (2004)

«Агент Параної» — унікальний аніме-серіал від справжнього японського майстра мультиплікації Сатоші Кона (1963–2019). «Агента Параної» люблять називати анімаційним «Твін Піксом» — і це визначення дійсно йому підходить. Це абстрактне аніме, яке складається з багатьох різноманітних історій, пов'язаних між собою містичною постаттю «хлопця з битою та на роликових ковзанах». Він нападає на випадкових мешканців Токіо, і жителі японської столиці ламають голову над загадковою постаттю цього злочинця.

Врешті-решт «Агент Параної» перетворюється на справжню «Країну Чудес» і «Задзеркалля» водночас — у ньому з'являються іграшки, що вміють розмовляти, сатанинські духи й різні інші дива.

«Справжній детектив» (1-й сезон, 2014)

1-й сезон «Справжнього детектива» — класика містичного неонуару, нове слово в жанрі детективу, одне з найуспішніших (як мінімум з погляду впливу на подальшу серіальну культуру) творінь каналу НВО. Це глибоко філософський серіал, який зазирає в найтемніші куточки людської душі. Головний герой 1-го сезону Раст Коул (Метью Макконагі) — надрозумний цинік, нігіліст і ніцшеанець. Він відмовляється знаходити сенс у житті, відкидає гуманізм і сповідує нову релігію жорстокої правди — але насправді з ним не все не так просто! Чи існує Бог? Чи можна збагнути зло? Чи здатна людина бути щасливою? Не серіал, а справжня екзистенційна пригода!

«Справжній детектив» подовжили ще на три сезони, але наступні його випуски не дотягують до першого ані за якістю, ані за рівнем містичності.

«Пітьма» (2017–2020)

Багато серіалів намагалися відтворити атмосферу і художні прийоми «Твін Пікса» Девіда Лінча, але тільки німецькій «Пітьмі» це вдалося по-справжньому. Серіал просто неможливо зрозуміти без малювання схем і родинних дерев, адже це надзвичайно заплутана історія подорожей у часі та взаємозв'язку всього з усім і всіх з усіма. У його основі — складна релігійна конструкція, яка намагається розгадати божественну таємницю свободи волі. «Пітьму» впевнено можна назвати одним з найпарадоксальніших серіалів XXI сторіччя.

Герої «Пітьми» приречені знову і знову впливати на час і простір, вони б'ються головами об стіни темної печери, намагаючись змінити хоч щось. Постійно діючи, вони нічого не можуть вдіяти. Навіть знищивши цілу планету, вони безпорадні перед рухом історії та владою долі. Не просто так усі три сезони «Пітьми» розпочинаються цитатами Ейнштейна, Ніцше і Шопенгауера.

«Дім з прислугою» (2019–2023)

М. Найт Ш'ямалан — справжній класик мейнстримного містичного фільму, колись його навіть називали «другим Стівеном Спілбергом». Але серед проєктів режисера є й серіали, і «Дім з прислугою» найвдаліший з них. Це мультижанровий мікс, у якому поєднуються, здається, усі підвиди містичного сюжету, від фільмів про привидів до фільмів про відьом.

Загадкова няня наглядає за маленькою дитиною у великому домі багатіїв; містична потойбічна сила, що може нашкодити героям, але також і врятувати їх від ще більшого і страхітливого зла. Ідеальний містичний сюжет!

«Аутсайдер» (2020)

Говорячи про містичні серіали, абсолютно неможливо оминути класика горорів Стівена Кінга. Найкраща серіальна екранізація його книжок – «Аутсайдер» від НВО. Ця моторошна історія про потойбічне чудовисько, яке підкорює людську волю та вчиняє страшні вбивства чужими руками — пряма метафора страху перед «іншим».

Творцям цього мінісеріалу вдалося створити достойний аналог іконічного фільму цього жанру — «Щось» (1982) Джона Карпентера.

«30 монет» (2020–2023)

«30 монет» — найменш відомий (абсолютно незаслужено!) серіал у нашому списку. Іспанський горорний трилер на два сезони Алекса де ла Іглесіа (майже брата-близнюка Гільєрмо Дель Торо) заслужено став локальний хітом. Тільки іспанці здатні знімати подібні жахи — абсолютно алогічні, незв'язні й абсурдні, але при цьому страшенно привабливі.

Священник-екзорцист протистоїть пеклу, яке приймає безліч форм: від демонічного чудовиська до пляшки з алкоголем. Ви точно не забудете цей серіал — настільки він нестандартний.

«Поклик пекла» (2021–...)

«Поклик пекла» — південнокорейський хіт рівня «Гри в кальмара». Цей інфернальний серіал на два сезони присвячено демонам, вигнанню в пекло й розгубленому людству. Як жити у світі, в якому сили зла можуть знищити кожного? Як пристосуватися до нової дійсності?

Герої серіалу знаходять відповідь: необхідно вдатися до релігійного фанатизму, довірившись брехливому культу! «Поклик пекла» талановито досліджує соціальний, політичний і психологічний світ сучасного суспільства, а також вказує на важливість пошуків правди і справедливості навіть у найтемніші часи людської історії.

«Ковбой із Копенгагена» (2023)

«Ковбой із Копенгагена» — чергове творіння модного данця Ніколаса Віндінґа Рефна («Драйв», «Неоновий демон»). Цей повільний, сюрреалістичний, незв'язний серіал пропонує дивакувату подорож гротескним світом убивць, мафіозі й сутенерів. Це майже супергеройська сага про Диво-Жінку, тільки от — традиційно для Рефна — кривава, збочена, візуально яскрава й естетизована.

Хай Рефну не вистачає глибини Девіда Лінча, але існує він, безперечно, у близькому до «Твін Пікса» вимірі.