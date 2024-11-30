Нотр-Дам готовий до відкриття: першу екскурсію провели для Макрона

Одна із найвідоміших пам'яток Парижа готова знову приймати відвідувачів: у Нотр-Дамі завершено останні приготування до відкриття після 5-річної реставрації.

Як пише Deutsche Welle, у п'ятницю інтер'єр собору, відновленого після колосальних руйнувань, завданих пожежею у 2019 році, вперше продемонстрували на публіку. Для президента Франції Емманюеля Макрона провели екскурсію, яка транслювалася в режимі прямого етеру на телебаченні.

За словами глави держави, відбудувати 850-річну споруду "здавалося декотрим викликом, який можна назвати божевільним". 1300 працівників взяли участь у проєкті на "найбільшому будівельному майданчику світу".

Нарешті знову побувати всередині легендарного собору парижани та гості Франції зможуть вже 7 грудня.