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Нотр-Дам готовий до відкриття: першу екскурсію провели для Макрона

Позаду п'ять років робіт із відновлення готичної перлини Парижа.

Нотр-Дам готовий до відкриття: першу екскурсію провели для Макрона
Емманюель Макрон у відновленому Нотр-Дамі
Фото: EPA/UPG

Одна із найвідоміших пам'яток Парижа готова знову приймати відвідувачів: у Нотр-Дамі завершено останні приготування до відкриття після 5-річної реставрації.

Як пише Deutsche Welle, у п'ятницю інтер'єр собору, відновленого після колосальних руйнувань, завданих пожежею у 2019 році, вперше продемонстрували на публіку. Для президента Франції Емманюеля Макрона провели екскурсію, яка транслювалася в режимі прямого етеру на телебаченні.

За словами глави держави, відбудувати 850-річну споруду "здавалося декотрим викликом, який можна назвати божевільним". 1300 працівників взяли участь у проєкті на "найбільшому будівельному майданчику світу".

Нарешті знову побувати всередині легендарного собору парижани та гості Франції зможуть вже 7 грудня. 

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