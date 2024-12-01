Що почитати: 11 новинок книжкового ринку

Цієї осені українські видавництва випустили цілий оберемок цікавих літературних новинок. Ми відібрали 11 свіжих видань: фікшн і нонфікшн, сучасні романи, глибокі історичні дослідження, захопливе фентезі. Це книжки, що торкаються важливих тем, знайомлять з харизматичними персонажами й відкривають нові епохи й світи.

«Погляд медузи. Маленька книга пітьми». Любко Дереш

Фото: Видавництво Анетти Антоненко

«Видавництво Анетти Антоненко»

Психологічна драма про дружбу, втрати та складність вибору в переломні часи. Густа й прониклива проза, що відображає реалії російсько-української війни.

Літературознавець Лесь намагається втримати рівновагу в нестабільному світі — він волонтерить і викладає в Києві. Його шкільний друг Славко повертається з фронту після поранення під Ізюмом, але вже інший — змінений війною назавжди. Їхня зустріч оголює тріщини в багаторічній дружбі. Тягар провини через життя в тилу не дає Лесеві спокою й змушує поринути у спогади. Минуле повертає його у студентські роки, коли разом зі Славком вони були закохані в загадкову художницю Катю, яку називали Медузою. Чи зможе Лесь знайти в цьому минулому відповіді та розраду? Чи, навпаки, спогади лише посилять тривогу, викликану війною?

«Коли спалахне війна? 1938. Аналіз кризи». Пйотр М. Маєвський

Фото: facebook/Локальна історія

Видавництво «Локальна історія»

У 1938-му світ опинився на межі катастрофи. Західні демократії, прагнучи уникнути війни, уклали Мюнхенську угоду — домовленість, яка принесла ілюзію миру, але залишила Чехословацьку Республіку беззахисною перед агресором. Наслідки угоди стали фатальними для всієї Європи.

Ця книга не просто розповідь про трагедію, а майстерний аналіз міжнародної кризи, що стала прологом до Другої світової війни. Польський історик Пйотр М. Маєвський ретельно досліджує політичні інтриги, пропаганду, шпигунські ігри та маніпуляції, які стояли за рішенням, що змінило перебіг історії. Він демонструє, як прагнення уникнути війни призвело до ще більшої катастрофи, розкриваючи справжнє закулісся європейської політики.

Оповідь Маєвського нагадує добре продуманий трилер, де напруга зростає з кожною сторінкою. Але на відміну від вигаданих історій, фінал цього сюжету нам відомий заздалегідь — і він служить важливим нагадуванням про те, до чого призводять компроміси зі злом. Це книга для всіх, хто хоче глибше зрозуміти історію та її вплив на сучасність. І для тих, хто вірить, що вивчення минулого допомагає уникати помилок у майбутньому.

«Заячий костел». Василь Шкляр

Фото: yakaboo.ua

Видавництво «КСД»

Потужна і зворушлива історія про боротьбу, стійкість і нездоланний дух, який підтримує надію навіть у найпохмуріші часи. В основу роману покладено реальні історії литовських партизанів, які до середини 1950-х років відчайдушно боролися проти радянської влади.

Старий Йонас живе на хуторі посеред лісу. Під час зустрічі з давнім другом він згадує буремні часи, сповнені надій, втрат і боротьби. Колись Йонас, як і багато його співвітчизників, вірив, що німецькі війська допоможуть відновити незалежність Литви. Але жорстока реальність окупації, а згодом радянський полон і каторга на Донбасі зруйнували ці ілюзії. У розпачі Йонас вирішує втекти, сподіваючись повернутися додому.

На своєму нелегкому шляху він зустрічає українських партизанів з ОУН-УПА й усвідомлює, що боротьба його народу за свободу тісно переплітається з долею українців, які також не скорилися радянському режиму. Разом з волинськими повстанцями Йонас вирушає до Литви, але, зрештою, залишається сам. Його подорож крізь пастки, засідки та смертельну небезпеку стає справжньою одою вірі, витривалості й надії. Роман неодмінно сподобається шанувальникам «Чорного ворона», «Марусі» та «Трощі».

«Історія облоги Лісабона». Жозе Сарамагу

Фото: readeat.com

Видавництво «Вавилонська бібліотека»

Жозе Сарамагу — визначний португальський письменник, лауреат Нобелівської премії 1998 року. Його роман «Історія облоги Лісабона» — це сміливий експеримент, що досліджує історію, долю та силу людського вибору.

Скромний коректор Раймунду Сілва випадково змінює текст про облогу Лісабона, додавши слово «не»: хрестоносці НЕ прийшли на допомогу королю Альфонсу І. Його начальниця, загадкова Марія-Сара, заохочує коректора написати альтернативну версію подій. Захоплений ідеєю та симпатією до Марії-Сари, Раймунду погоджується й створює нову реальність, де вигадане невіддільне від особистого.

Сарамагу віртуозно поєднує середньовічну історію із сучасними рефлексіями. Роман, як багатошарова мозаїка, розкриває перед читачем складність людської природи та силу одного слова, здатного змінити все.

«Пан». Степан Процюк

Фото: nashformat.ua

Видавництво «Дискурсус»

«Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені», — ці слова Євгена Чикаленка звучать як виклик, що прорізає час, нагадуючи про справжню жертовність і відданість національній ідеї. Хто він — цей меценат, громадський діяч і культуртрегер, якого радянська історіографія намагалася стерти з пам’яті, але чий внесок у національне відродження неможливо ігнорувати?

Відповідь на це питання Степан Процюк намагається знайти в новому романі «Пан». Це історія про людину, яка присвятила життя становленню української ідентичності, фінансуючи видання газет, підтримуючи письменників і науковців, а також долаючи особисті виклики. Великий землевласник і агроном, меценат і натхненник українських культурних діячів, Чикаленко постає у всій складності своєї натури. Автор майстерно переплітає психологічний портрет героя з епохою, в якій той жив. Роман охоплює ключові моменти боротьби за українську ідею наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття, занурюючи читача в часи, коли створювалися основи нашої державності.

Це читання для тих, хто не боїться правди історії й готовий шукати відповіді на складні питання про наше минуле й майбутнє.

«Шукачі мушель». Розамунда Пілчер

Фото: bookclub.ua

Видавництво «РМ»

Розамунда Пілчер — майстриня романтичних історій, чиї теплі та проникливі сімейні саги полонили серця мільйонів читачів у всьому світі. Її роман «Шукачі мушель» — це історія про любов, втрати, сімейні зв’язки та пошук справжніх цінностей.

У центрі сюжету — доля Пенелопи Кілінг, жінки, яка вистояла перед ударами долі: буремне дитинство, війна, непрості стосунки, несподівані втрати і кохання, яке залишило слід на все життя. Через спогади Пенелопи читачі поринають у богемну атмосферу Корнволла, переживаючи тріумфи й трагедії героїні. Водночас розгортаються історії її дітей, кожна з яких бореться за власну ідентичність і право на щастя. Кульмінацією стає відкриття: картина батька Пенелопи, «Шукачі мушель», має величезну цінність. Це неочікуване багатство ставить героїню перед моральним вибором, який розколює сім’ю, змушуючи замислитися над тим, що є справжнім спадком.

Пілчер майстерно балансує між минулим і теперішнім, розкриваючи глибини людських почуттів. Її роман порушує питання, які залишаються актуальними для кожного з нас: яка наша відповідальність перед дітьми? Що ми залишаємо після себе? І чи здатне матеріальне щастя замінити духовне?

«Одного разу розбите серце». Стефані Ґарбер

Фото: yakaboo.ua

Видавництво «Віват»

Перша частина романтичного фентезійного циклу від авторки відомої серії «Каравал».

Євангеліна Фокс — дівчина, яка виросла на казках і щиро вірила в магію справжнього кохання. Та її мрії руйнуються, коли зведена сестра оголошує про заручини з Люком — хлопцем, який був для Євангеліни всім. У відчаї вона звертається до небезпечного Принца сердець, укладаючи з ним угоду. Ціна цієї угоди — три поцілунки, але навіть така плата має свої приховані наслідки. Виконуючи першу обіцянку, Євангеліна починає розуміти, що домовлятися з безсмертними — це смертельно ризикована гра. Магія завжди вимагає більшого, ніж здається на перший погляд. Принц сердець приховує свої справжні наміри, а його плани можуть обернутися як на найбільше щастя, так і на страшну катастрофу.

«Тресс зі Смарагдового моря». Брендон Сандерсон

Фото: yakaboo.ua

Видавництво «Віват»

Одиночна історія зі всесвіту Космеру, створеного майстром фентезі Брендоном Сандерсоном. Це захоплива, романтична й зворушлива казка, натхненна атмосферою «Принцеси-нареченої». Історія про те, як віра в себе та сила любові здатні змінити навіть найнебезпечніший світ.

Тресс усе своє життя провела на маленькому острові, збираючи чашки з далеких країн, п'ючи солоний чай і слухаючи історії свого друга Чарлі. Її світ був простим і спокійним, доки катастрофа не зруйнувала все. Чарлі вирушив у подорож, яка обернулася лихом, — і тепер лише Тресс готова боротися за його життя. Дівчина ховається на кораблі та вирушає в небезпечну морську подорож. Серед простору океанів, сповнених піратів і смертельних загроз, Тресс має знайти власний шлях.

«Наставники». Чарльз Персі Сноу

Фото: bookopt.com.ua

Видавництво «Апріорі»

Класичний університетський роман, який багаторазово інсценізували у Великій Британії. П’ята книга з циклу «Незнайомці та брати», яку можна читати окремо.

Кембридж, 1937 рік. Академічні стіни вигаданого коледжу стають ареною боротьби за владу. Чинний директор помирає, і на його місце претендують дві кардинально протилежні постаті: прагматик-учений Кроуфорд та гуманітарій і мрійник Пол Джаґо. Через це протистояння Сноу з майстерністю змальовує політичний процес у його найчистішій формі, зосереджуючись на психологічних нюансах, маневрах і динаміці влади. Але під поверхнею академічних суперечок відчувається пульсація світових змін, що передують Другій світовій війні.

Сноу об'єднує глибину психологічного аналізу з тонкою сатирою, подаючи складних персонажів поруч з напівкарикатурними образами. Роман є не лише політичним дослідженням, але й гуманістичною розповіддю про пошук балансу між традицією та прогресом.

«Тіло кожного. Книга про свободу». Олівія Ленґ

Фото: village.com.ua

Видавництво «Грушка»

Олівія Ленґ — письменниця, чиї тексти поєднують філософську глибину й психологічну проникливість. У цьому романі Ленґ бере за основу життя Вільгельма Райха — видатного психоаналітика родом з України. Вона майстерно вплітає його ідеї у власні роздуми, створюючи багатошаровий текст, який поєднує біографію, філософський есей і культурне дослідження.

Авторка проводить читача крізь епохи й простори — від декадентського Веймара до в’язниць маккартистської Америки. Вона змальовує, як ідеї Райха про зв’язок тіла і свободи зазнавали гонінь і впливали на культуру. Через концепти сексуальної політики і сексуальної революції Ленґ розмірковує про свободу, стосунки з власним тілом та суспільні уявлення про фізичність. Книга зачіпає й інших мислителів і митців, які шукали відповіді на схожі питання: Сьюзен Зонтаґ, Ніну Сімон, Малкольма Ікс, Мартина Лютера Кінга. Ленґ розкриває, як ідеї про сексуальність, расу, хвороби й духовність формують наше сьогодення.

Цей роман — запрошення до роздумів, чи може тіло бути інструментом визволення. Чи, навпаки, воно лише в’язниця, у якій ми замкнені історією, суспільними нормами та власними страхами.

«У пошуках Єви». Максим Беспалов

Фото: Локальна історія

Видавництво «Локальна історія»

Документальний роман, що поєднує глибоке дослідження історії з рефлексією над сучасністю. Ця книга змушує замислитися над тим, як наше минуле формує сьогодення і як, шукаючи коріння, ми знаходимо самих себе. Максим Беспалов писав її понад десять років, поєднавши архівні матеріали, особисті роздуми та масштабні історичні події.

Усе починається з випадкової знахідки: могила Єви та Марії Ориняк у пенсильванських лісах стає точкою відліку подорожі автора, яка охоплює більше століття. Це історія про карпатських бойків, які стали шахтарями в американській Централії, про життя, зруйновані війнами, епідеміями та розлуками. Автор вплітає події Першої світової війни, пандемії іспанського грипу та еміграційних хвиль XIX–XX століть у сучасний контекст — пандемію COVID-19 і війну Росії проти України. Родинна історія Ориняків стає символом для всіх поколінь українців, які долали розлуку, втрати і мріяли про повернення до рідного дому.

Це розлогий есей, у якому сам процес пошуку важливіший за відповідь. Це спроба дати голос тим, кого історія стерла з пам’яті, і відновити зв’язок між поколіннями.