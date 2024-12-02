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Святий Миколай, Снігова Королева, Різдвяний концерт: Національна опера оголосила програму на грудень

Святкова програма запланована на всі дні зимових канікул.

Святий Миколай, Снігова Королева, Різдвяний концерт: Національна опера оголосила програму на грудень
Снігова Королева
Фото: Національна опера

Національна опера України оголосила програму на грудень. На глядачів чекає зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською, бенефіси Алли Позняк та Тетяни Пімінової, Гала-концерти до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят та балет «Снігова Королева». 

  • 3 грудня (вівторок) о 17:00 – балет «Копелія» Лео Деліба. Постановка Анатолія Шекери в редакції Ярослава Ткачука. Вистава Київського державного фахового хореографічного коледжу.
  • 4 грудня (середа) о 17:00 - Святковий концерт КМАТ імені С. Лифаря. Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря.
  • 5 грудня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів: «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ольга Голиця, Микита Сухоруков та ін. Диригент – Микола Дядюра. «Пахіта» - балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка». Солісти: Анастасія Шевченко (Пахіта) та Ян Ваня (Люсьєн). Диригент – Олексій Баклан.
  • 6 грудня (п’ятниця) о 17:00 – Концерт до Дня Святого Миколая за участі провідних майстрів оперної та балетної сцени.

Амнеріс Алла Позняк в опері Аїда
Фото: Національна опера
Амнеріс Алла Позняк в опері Аїда

  • 8 грудня (неділя) о 15:00 – опера «Аїда» Дж.Верді. Вистава присвячена ювілею Алли Позняк – володарки глибокого оксамитового мецо-сопрано. Партію Амнеріс Алла Позняк вважає для себе знаковою – саме тому для свого бенефісу співачка обрала саме оперу «Аїда» Дж. Верді. Цього разу на сцену разом з ювіляркою вийдуть: Людмила Монастирська в титульній партії, Олег Злакоман (Радамес), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Ковнір (Рамфіс), Владислав Фоміних (Фараон), Олександр Дяченко (Вісник), Лілія Гревцова (Верховна жриця). Диригент – Микола Дядюра.
  • 12 грудня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. 12 грудня в виконавському складі заявлені: Наталія Мацак (Снігова Королева), Тетяна Льозова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Іван Авдієвський (Ворон)та ін. Також подивитись балет «Снігова Королева» можна буде кожного дня, починаючи з 28 грудня 2024 до кінця канікул.

Кармен Тетяна Пімінова
Фото: Національна опера
Кармен Тетяна Пімінова

  • 13 грудня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Кармен» Жоржа Бізе присвячена ювілею Тетяни Пімінової (мецо-сопрано). Одна з найулюбленіших партій співачки – Кармен з однойменної опери. Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу разом з ювіляркою виконають: Сергій Пащук (Хозе), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка) та ін. Диригент – Алла Кульбаба
  • 14 грудня (субота) о 15:00 – балетний вечір, що складається з концертної програми Балет-Гала та одноактного балету «Болеро» Моріса Равеля.
  • 15 грудня (неділя) о 15:00 - опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. 
  • 18 грудня (середа) о 12:00 та о 17:00 – казка-балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у виконанні Молодого балету Києва. Виконується під фонограму.

Дон Кіхот
Фото: Національна опера
Дон Кіхот

  • 19 грудня (четвер) о 17:00 балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот».Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах.
  • 20 грудня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джакомо Пуччіні «Богема» у постановці італійського режисера Італо Нунціати.
  • 21 грудня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель». Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. 
  • 22 грудня (неділя о 15:00), 26 грудня (четвер о 17:00) та 27 грудня (п’ятниця о 17:00) – Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени 

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

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