Святий Миколай, Снігова Королева, Різдвяний концерт: Національна опера оголосила програму на грудень

Національна опера України оголосила програму на грудень. На глядачів чекає зустріч із зіркою світової оперної сцени Людмилою Монастирською, бенефіси Алли Позняк та Тетяни Пімінової, Гала-концерти до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят та балет «Снігова Королева».

3 грудня (вівторок) о 17:00 – балет «Копелія» Лео Деліба . Постановка Анатолія Шекери в редакції Ярослава Ткачука. Вистава Київського державного фахового хореографічного коледжу.

. Постановка Анатолія Шекери в редакції Ярослава Ткачука. Вистава Київського державного фахового хореографічного коледжу. 4 грудня (середа) о 17:00 - Святковий концерт КМАТ імені С. Лифаря . Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря.

. Святковий концерт на 2 відділи за участю учнів та студентів Київської муніципальної академії танцю ім. Сержа Лифаря. 5 грудня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів : «Весна та осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ольга Голиця, Микита Сухоруков та ін. Диригент – Микола Дядюра. «Пахіта» - балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка». Солісти: Анастасія Шевченко (Пахіта) та Ян Ваня (Люсьєн). Диригент – Олексій Баклан.

: на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Ольга Голиця, Микита Сухоруков та ін. Диригент – Микола Дядюра. - балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка». Солісти: Анастасія Шевченко (Пахіта) та Ян Ваня (Люсьєн). Диригент – Олексій Баклан. 6 грудня (п’ятниця) о 17:00 – Концерт до Дня Святого Миколая за участі провідних майстрів оперної та балетної сцени.

Фото: Національна опера Амнеріс Алла Позняк в опері Аїда

8 грудня (неділя) о 15:00 – опера «Аїда» Дж.Верді . Вистава присвячена ювілею Алли Позняк – володарки глибокого оксамитового мецо-сопрано. Партію Амнеріс Алла Позняк вважає для себе знаковою – саме тому для свого бенефісу співачка обрала саме оперу «Аїда» Дж. Верді. Цього разу на сцену разом з ювіляркою вийдуть: Людмила Монастирська в титульній партії, Олег Злакоман (Радамес), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Ковнір (Рамфіс), Владислав Фоміних (Фараон), Олександр Дяченко (Вісник), Лілія Гревцова (Верховна жриця). Диригент – Микола Дядюра.

. Вистава присвячена ювілею Алли Позняк – володарки глибокого оксамитового мецо-сопрано. Партію Амнеріс Алла Позняк вважає для себе знаковою – саме тому для свого бенефісу співачка обрала саме оперу «Аїда» Дж. Верді. Цього разу на сцену разом з ювіляркою вийдуть: Людмила Монастирська в титульній партії, Олег Злакоман (Радамес), Олександр Мельничук (Амонасро), Сергій Ковнір (Рамфіс), Владислав Фоміних (Фараон), Олександр Дяченко (Вісник), Лілія Гревцова (Верховна жриця). Диригент – Микола Дядюра. 12 грудня (четвер) о 17:00 - балет «Снігова Королева» за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Основа вистави – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. 12 грудня в виконавському складі заявлені: Наталія Мацак (Снігова Королева), Тетяна Льозова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Олена Карандєєва (Ворона), Іван Авдієвський (Ворон)та ін. Також подивитись балет «Снігова Королева» можна буде кожного дня, починаючи з 28 грудня 2024 до кінця канікул.

Фото: Національна опера Кармен Тетяна Пімінова

13 грудня (п’ятниця) о 17:00 - опера «Кармен» Жоржа Бізе присвячена ювілею Тетяни Пімінової (мецо-сопрано). Одна з найулюбленіших партій співачки – Кармен з однойменної опери. Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу разом з ювіляркою виконають: Сергій Пащук (Хозе), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка) та ін. Диригент – Алла Кульбаба

присвячена ювілею Тетяни Пімінової (мецо-сопрано). Одна з найулюбленіших партій співачки – Кармен з однойменної опери. Трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе цього разу разом з ювіляркою виконають: Сергій Пащук (Хозе), Геннадій Ващенко (Ескамільо, тореадор), Тетяна Ганіна (Мікаела, наречена Хозе), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ольга Фомічова (Фраскіта, циганка) та ін. Диригент – Алла Кульбаба 14 грудня (субота) о 15:00 – балетний вечір , що складається з концертної програми Балет-Гала та одноактного балету «Болеро» Моріса Равеля.

, що складається з концертної програми Балет-Гала та одноактного балету «Болеро» Моріса Равеля. 15 грудня (неділя) о 15:00 - опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка . Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика.

. Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання. Музична редакція Мирослава Скорика. 18 грудня (середа) о 12:00 та о 17:00 – казка-балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у виконанні Молодого балету Києва. Виконується під фонограму.

Фото: Національна опера Дон Кіхот

19 грудня (четвер) о 17:00 балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот» .Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах.

.Секрет успіху цього балету — у мелодичній темпераментній музиці Людвіга Мінкуса та у яскравих надзвичайно колоритних персонажах. 20 грудня (п’ятниця) о 17:00 – опера Джакомо Пуччіні «Богема» у постановці італійського режисера Італо Нунціати.

у постановці італійського режисера Італо Нунціати. 21 грудня (субота) о 15:00 – балет А.Адана «Жізель» . Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська.

. Балетмейстер-постановник нової редакції – Віктор Яременко, диригент-постановник нової редакції – Олексій Баклан, художник-постановник нової редакції та художник з костюмів – Марія Левитська. 22 грудня (неділя о 15:00), 26 грудня (четвер о 17:00) та 27 грудня (п’ятниця о 17:00) – Новорічно-Різдвяний концерт за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.