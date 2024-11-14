NGL Media: Мінкультури витратило 24 млн грн на видавництво книг за програмою, в ефективності якої сумнівається аудит

До того ж аудитори виявили низьку ефективність розповсюдження виданого матеріалу.

Мінкультури за два роки витратило понад 24 млн гривень на книжки за програмою "Книга для зміцнення національної єдності". Про її старт оголосили в вересні 2022, а основною метою було наповнення бібліотек. Результати аудиту підприємства "Центр захисту інформаційного простору України" (ЦЗІПУ), який займався розповсюдження книжок переможців конкурсу, свідчать про негаразди в реалізації цієї програми, фінансованої бюджетним коштом, йдеться у розслідуванні NGL Media.

Основна претензія аудиторів полягала саме до розповсюдження: велика частина накладів просто залишалася на складах, зберігання на яких ще й не безкоштовне. У деяких випадках йдеться про 90 % тиражу.

"Низький відсоток розповсюдження виданих книг вказує на відсутність необхідності у їх виданні, недосягнення мети щодо поширення інформаційного продукту", – повідомили в Держаудитслужбі.

Попри це, міністерство не планує поки що відмовлятися від цієї програми.

"У звіті Держаудитслужби вказано, що і з розповсюдженням уже виданих книжок ситуація невтішна. Наприклад, впродовж 2022-2023 рр. З тисячі примірників книжки «Одна Україна, один народ. Розмови з Леонідом Кравчуком» вдалося розповсюдити лише 459 примірники, з яких 168 примірників отримав сам Мінкульт", – йдеться у розслідуванні.

У перший рік програми конкурсна комісія обрала 18 книжок, які видали державним коштом. Оскільки книжки та видавництва обирали на мистецькому конкурсі, то ЦЗІПУ укладав угоди без відкритих торгів.

Наступного року в межах проєкту видали вже 41 книжку. Частину з них презентували після друку, частину – з запізненням або не презентували ніколи.

При цьому найбільше книжок надрукували два видавництва.

"Власне «Саміт-Книга» і видавництво «Фоліо» виявились фаворитами проекту «Книга для зміцнення національної єдності». Саме ці два видавництва отримали 17 млн грн з 24,2 млн грн, виділених на фінансування цього проекту у 2022-2023 роках", – повідомили журналісти.

Представники інших великих видавництв, як "Наш формат" та Vivat, взагалі не чули про можливість податися на цей конкурс.

"Найбільше грошей і замовлень у межах проекту «Книга для зміцнення національної єдності» отримало київське видавництво «Саміт-Книга», власниками якого є брати Іван та Ігор Степуріни. Безпосередньо видавництво отримало 5,3 млн грн, а ще 5,5 млн грн поділили між собою афілійовані з «Саміт-Книгою» видавці. Наприклад, Ігор Степурін отримав 1,1 млн грн як фізична особа-підприємець, а ТОВ «Креативна агенція «Артіль», де він же є упорядником книжок, отримала 1,7 млн грн. Ще понад 711 тис. грн отримало ТОВ «Ваш автограф» – близьке до нього видавництво", – повідомили журналісти.

Загалом це видавництво та афільовані з ним отримали 10,8 млн гривень за 26 книжок. У видавництві сказали, що не знали, що саме вони отримали найбільше коштів.

"Харківське видавництво «Фоліо» отримало від ЦЗІПУ 19 замовлень на загальну суму 6,2 млн грн. З них 5,1 млн грн пройшло через ТОВ «Фоліо» та ТОВ «Видавництво Фоліо», 225 тис. грн через ТОВ «Факт» і ще 820 тис. грн через видавництво «Бібколектор», яке належить Ладі Красовицький, дружині власника «Фоліо» Олександра Красовицького. Тобто 45 книжок із 59 замовлених було видано фактично лише двома видавництвами. На їх долю прийшлось 17 млн грн з 24,2 млн грн", – підрахували в NGL Media.

Решту суми за програмою розділили десять фірм, зокрема креативна агенція, що колись розробляла для міністерства культури логотип. Журналісти зазначили, що знайти дані про видану книгу не вдалося.

Журналісти також звернули увагу, що деякі видані за програмою книжки продавалися на сайтах.