Національна філармонія відкриває Kyiv Baroque Fest - 2024

З 14 до 22 листопада у Києві пройде Міжнародний фестиваль барокової музики Kyiv Baroque Fest - 2024. Його проводить Національна філармонія України у партнерстві з Open Opera Ukraine та Національним будинком музики. За планами організаторів, фестиваль буде щорічним.

Kyiv Baroque Fest має на меті посилення та оприявнення взаємозв'язків між Україною та іншими європейськими та світовими культурами.

Фестиваль 2024 року фокусується на постаті одного з найбільш яскравих та потужних композиторів XVIII століття – Жана-Філіпа Рамо. Він був також науковцем, виконавцем та викладачем і мав численні впливи на різні європейські традиції. Ще один фокус цьогорічного фестивалю – постать Дмитра Бортнянського. Обидва композитори працюють у “галантну добу”, міксуючи у своїй творчості різні стильові напрямки та течії. Серед творів Бортнянського маємо французькі музичні драми, що свідчить про впливовість французької музичної традиції та ієрархічність тодішнього музичного світу.

Події Kyiv Baroque Fest - 2024:

14 листопада – концерт-відкриття La mystérieuse (Modérément). Речиталь Жана Рондо (клавесин, Франція). Жан Рондо – це суперзірка світової ранньої музики, клавірист, котрий грає на різноманітних клавішних інструментах. На відкритті фестивалю він представить програму відомих клавесинних творів французької клавесинної традиції XVII–XVIII століть, що максимально влучно демонструють її самобутність. Концерт відбудеться за підтримки Посольства Французької Республіки в Україні та Французького інституту в Україні.

Фото: Mathias Benguigui Жан Рондо

16 листопада – «Галантний діалог: українська поздовжня флейта і клавесин» . Концерт дуету Божени Корчинської, львівської сопілкарки і дослідниці та київської клавесиністки, завідувачки кафедри старовинної музики Національної музичної академії України Ольги Шадріної-Личак. Програма фокусується на музиці чеських композиторів галантної доби – Франтішека Бенди, Йозефа Мислівечека, Йогана Баптиста Ванхаля. Поруч із цими авторами твори Рамо та Бортнянського отримують інакшу контекстуалізацію, провокуючи уявити інші взаємозв'язки, властиві діалогу різних європейських країн. Концерт відбудеться за підтримки Чеського центру у Києві.

. Концерт дуету Божени Корчинської, львівської сопілкарки і дослідниці та київської клавесиністки, завідувачки кафедри старовинної музики Національної музичної академії України Ольги Шадріної-Личак. Програма фокусується на музиці чеських композиторів галантної доби – Франтішека Бенди, Йозефа Мислівечека, Йогана Баптиста Ванхаля. Поруч із цими авторами твори Рамо та Бортнянського отримують інакшу контекстуалізацію, провокуючи уявити інші взаємозв'язки, властиві діалогу різних європейських країн. Концерт відбудеться за підтримки Чеського центру у Києві. 17 листопада – «Мій legrandtour або У пошуках втрачених сенсів». Речиталь Наталії Сікорської (тафель-клавір, Київ) . Тафель-клавір – оригінальний та своєрідний вид клавіру, популярний як за часів галантної доби, так і у першій половині XIX століття. Програма концерту пропонує різноманітну клавірну музику, особливе місце у якій займають твори польських композиторів – Марії Шимановської, Міхала Клеофаса Огінського, Кароля Ліпінського. Концерт відбудеться за підтримки Польського Інституту у Києві.

. Тафель-клавір – оригінальний та своєрідний вид клавіру, популярний як за часів галантної доби, так і у першій половині XIX століття. Програма концерту пропонує різноманітну клавірну музику, особливе місце у якій займають твори польських композиторів – Марії Шимановської, Міхала Клеофаса Огінського, Кароля Ліпінського. Концерт відбудеться за підтримки Польського Інституту у Києві. 18 листопада – «Два століття клавірної музики: італійська мандрівка». Речиталь-презентація Наталії Фоменко (клавесин, клавікорд, Київ) . Відбудеться у Музичному салоні. Центральною фігурою у програмі є Дмитро Бортнянський, котрий як музикант значною мірою сформувався в Італії. Концерт-подорож є дослідженням витоків італійської клавірної традиції, позначеної творчістю Джироламо Фрескобальді, і сучасним для Бортнянського її контекстам – музиці його вчителя Бальдассаре Ґалуппі та колеги по Болонській академії Йоганна Крістіана Баха.

. Відбудеться у Музичному салоні. Центральною фігурою у програмі є Дмитро Бортнянський, котрий як музикант значною мірою сформувався в Італії. Концерт-подорож є дослідженням витоків італійської клавірної традиції, позначеної творчістю Джироламо Фрескобальді, і сучасним для Бортнянського її контекстам – музиці його вчителя Бальдассаре Ґалуппі та колеги по Болонській академії Йоганна Крістіана Баха. 19 листопада – «Внемлите, людїє»: двохорні концерти Рачинського та Березовського. Два колективи, які системно та наполегливо займаються дослідженням, виконанням та популяризацією українського духовного спадку XVII–XVIII століть, – львівській ансамбль A cappella Leopolis (музична лідерка та диригентка Людмила Капустіна) і київський ансамбль Partes (музична лідерка та диригентка Наталія Хмілевська) – презентують шість двохорних концертів Андрія Рачинського та Максима Березовського. Ці твори увійшли до нового релізу, спільно зробленого колективами у серпні цього року.

20 листопада – «À la Française: оркестрові твори галантної доби» у виконанні Київського камерного оркестру, під орудою диригентки Наталії Стець. Програма звертається до численних рецепцій французької музичної традиції, наявних у творчості композиторів різних європейських країн. Концерт міститиме як відомі, так і рідко виконувані в Україні оркестрові твори Йоганна Себастьяна Баха, його друзів-колег, синів та учнів – Г.Ф. Телеманна, К.Ф.Е. Баха, Й. Г. Грауна.

у виконанні Київського камерного оркестру, під орудою диригентки Наталії Стець. Програма звертається до численних рецепцій французької музичної традиції, наявних у творчості композиторів різних європейських країн. Концерт міститиме як відомі, так і рідко виконувані в Україні оркестрові твори Йоганна Себастьяна Баха, його друзів-колег, синів та учнів – Г.Ф. Телеманна, К.Ф.Е. Баха, Й. Г. Грауна. 21 листопада – «З Болоньї до Львова». Ансамбль давньої музики Terra Barocca Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика , художня керівниця Анна Іванюшенко. У центрі програми – музична Болонья та її численні прояви, відбиті крізь розмаїту камерно-інструментальну та камерно-вокальну музику різних європейських авторів – А. Кореллі, Й.К. Баха, Й. Мислівечека, Дж.Б. Мартіні, М. Березовського, Д. Бортнянського, В.А. Моцарта. П'ять музикантів ансамблю пропонують чимало рим та паралелей, досліджуючи способи взаємодії з різними загальновживаними музичними тропами галантної доби. Концерт відбудеться за підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні та Італійського інституту культури в Україні.

, художня керівниця Анна Іванюшенко. У центрі програми – музична Болонья та її численні прояви, відбиті крізь розмаїту камерно-інструментальну та камерно-вокальну музику різних європейських авторів – А. Кореллі, Й.К. Баха, Й. Мислівечека, Дж.Б. Мартіні, М. Березовського, Д. Бортнянського, В.А. Моцарта. П'ять музикантів ансамблю пропонують чимало рим та паралелей, досліджуючи способи взаємодії з різними загальновживаними музичними тропами галантної доби. Концерт відбудеться за підтримки Посольства Італійської Республіки в Україні та Італійського інституту культури в Україні. 22 листопада – закриття Kyiv Baroque Fest–2024. Андреас Шолль, зірковий контратенор з Німеччини з програмою Ich habe genug (Цього мені достатньо) і Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble&Choir Національного будинку музики, диригентка – Наталія Хмілевська. Андреас Шолль відзначений участю в оперних постановках і концертних ініціативах, він став першим контратенором-хедлайнером фестивалю BBC Prom. У свій перший приїзд в Україну Андреас разом з українськими колегами виконуватимуть твори А. Вівальді, Г.Ф. Телеманна, Й. С. Баха. Концерт відбудеться за підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Фото: Національна філармонія Андреас Шолль

Концертні події супроводжуватимуть лекції, що відбуватимуться у фоє філармонії. 15 листопада протягом дня відбуватимуться події першого Форуму ранньої музики Early Music Forum in Ukraine, що задуманий як платформа для нетворкінгу, роздумів та дискусій, яка має на меті об'єднати українську професійну спільноту з колегами з інших європейських країн.