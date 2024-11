Бейонсе побила рекорд за кількістю номінацій на Grammy

Академія звукозапису США оголосила номінантів на премію Grammy, яку вручатимуть у лютому 2025 року. Співачка Бейонсе з 11 номінаціями побила одразу кілька рекордів.

Як пише BBC, ніколи раніше жодна жінка не претендувала на таку кількість нагород одночасно. Але ще більше вражає той факт, що тепер Бейонсе одноосібно є артисткою з найбільшою кількістю номінацій за весь час - 99. Цікаво, що випередила вона свого власного чоловіка Jay-Z.

У колекції 43-річної співачки вже 35 Grammy, з яких 32 за соло-кар'єру. Проте жодного разу їй не вдавалося стати найкращою у номінації "Альбом року" - зараз із платівкою "Cowboy Carter" є шанс це виправити.

Дивовижно, але у списку номінантів за 2024 рік є навіть The Beatles. Легендарний гурт, який вигравав Grammy 60 років тому, претендує на "Запис року" завдяки пісні "Now and Then", яку було знайдено у незавершеному вигляді серед матеріалів Джона Леннона та доповнено за допомогою штучного інтелекту.