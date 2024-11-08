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На аукціоні вперше продали картину, створену роботом

Портрет Алана Тюрінга пішов з молотка за понад 1,3 мільйона доларів.

На аукціоні вперше продали картину, створену роботом
Робот Ай-Да поряд зі своїми творами
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку відбулася історична подія для світу сучасного мистецтва: вперше під час аукціону було продане полотно, створене гуманоїдним роботом зі штучним інтелектом.

Як пише The Guardian, портрет відомого математика Алана Тюрінга, який ще у 50-их роках минулого століття розмірковував про роль ШІ у майбутньому розвитку людства, створила Ай-Да – перша у світі суперреалістична робот-митець. 

Аукціонний дім "Сотбіс" вважав, що картина піде з молотка за 120-180 тисяч доларів. Натомість фінальна вартість сягнула 1,32 мільйона. Боротьба за лот була напруженою: учасники зробили 27 ставок. 

Ай-Да була створена спеціалістом із сучасного мистецтва Ейданом Меллером, який працював над її розробкою в університетах Оксфорда та Бірмінгема. Робот вміє спілкуватися за допомогою штучного інтелекту та навіть може пояснити, який зміст закладено у створених нею полотнах. 

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