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Український безпілотний роботизований комплекс “Тарган” допустили до використання у Силах оборони

Він допоможе перевозити важкі вантажі.

Український безпілотний роботизований комплекс “Тарган” допустили до використання у Силах оборони
роботизований комплекс “Тарган”
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

“Тарган” має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі. Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження. 

Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань.

  • У серпні перший в Україні пожежний наземний робот допущений до експлуатації у військах. Робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості і до 400 м на пересіченій.
  • У липні Україна презентувала робота "Ratel Н" для евакуації поранених з поля бою. Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.
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