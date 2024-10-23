Український безпілотний роботизований комплекс “Тарган” допустили до використання у Силах оборони

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
“Тарган” має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі. Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.
Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань.
- У серпні перший в Україні пожежний наземний робот допущений до експлуатації у військах. Робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості і до 400 м на пересіченій.
- У липні Україна презентувала робота "Ratel Н" для евакуації поранених з поля бою. Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво.