Український безпілотний роботизований комплекс “Тарган” допустили до використання у Силах оборони

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Тарган” має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі. Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження.

Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань.