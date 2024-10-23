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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення

Люди постраждали у населених пунктах Олександро-Калинове, Різниківка, Мирноград, Плещіївка, Лиман.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 22 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 жовтня.

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено 12 будинків у Дальньому і багатоповерхівка в Гірнику. У Мирнограді 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, школу і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 4 будинки і дитсадок. В Іллінівській громаді 2 людини загинули і 2 поранені в Олександро-Калиновому, поранено людину і пошкоджено будинок у Плещіївці. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і школа. У Різниківці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок, у Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 140 людей, у тому числі 22 дитини.

Нагадаємо, цієї ночі українська ППО збила 57 "шахедів". Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

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